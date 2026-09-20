على خلفية إغلاق مركزها اللغوي في طهران...فرنسا تستدعي السفير الإيراني

نددت ، بقرار السلطات إغلاق مركزها اللغوي في ، واعتبرت الخطوة "غير مبررة وغير مقبولة".

وقالت إن ستتخذ "الإجراءات المناسبة" رداً على إغلاق المركز، مشيرة إلى أنها ستستدعي .

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه ⁠الرسمية ‌للأنباء، نقلت عن ⁠في طهران، ، ⁠أن السلطات أغلقت مركزاً لتعليم اللغة تابعاً لسفارة باريس في طهران بموجب ⁠أمر قضائي.