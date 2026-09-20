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عربي-دولي

على خلفية إغلاق مركزها اللغوي في طهران...فرنسا تستدعي السفير الإيراني

Lebanon 24
20-09-2026 | 16:56
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على خلفية إغلاق مركزها اللغوي في طهران...فرنسا تستدعي السفير الإيراني
على خلفية إغلاق مركزها اللغوي في طهران...فرنسا تستدعي السفير الإيراني photos 0
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نددت فرنسا، بقرار السلطات الإيرانية إغلاق مركزها اللغوي في طهران، واعتبرت الخطوة "غير مبررة وغير مقبولة".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس ستتخذ "الإجراءات المناسبة" رداً على إغلاق المركز، مشيرة إلى أنها ستستدعي السفير الإيراني.

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه ⁠الرسمية ‌للأنباء، نقلت عن مكتب المدعي العام ⁠في طهران، صباح الأحد، ⁠أن السلطات أغلقت مركزاً لتعليم اللغة الفرنسية تابعاً لسفارة باريس في طهران بموجب ⁠أمر قضائي.

 

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