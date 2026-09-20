على خلفية إغلاق مركزها اللغوي في طهران...فرنسا تستدعي السفير الإيراني

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نددت فرنسا، بقرار السلطات الإيرانية إغلاق مركزها اللغوي في طهران، واعتبرت الخطوة "غير مبررة وغير مقبولة".
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس ستتخذ "الإجراءات المناسبة" رداً على إغلاق المركز، مشيرة إلى أنها ستستدعي السفير الإيراني.
وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، نقلت عن مكتب المدعي العام في طهران، صباح الأحد، أن السلطات أغلقت مركزاً لتعليم اللغة الفرنسية تابعاً لسفارة باريس في طهران بموجب أمر قضائي.