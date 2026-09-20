زلزال ضرب ولاية أضنة التركية.. كم بلغت قوته؟

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، في وقت مبكر من ، قضاء سايمبيلي الواقع في ولاية أضنة جنوبي الجمهورية ، مما أثار حالة من القلق بين السكان المحليين الذين شعروا بقوة الهزة في المنطقة ومحيطها.

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وأوضحت المعطيات الفنية الصادرة عن الجهات المعنية أن الزلزال وقع على عمق ضحل نسبياً، قُدر بـ 7 كيلومترات فقط تحت سطح الأرض. ويُعرف عن الزلازل ذات الأعماق الضحلة أنها غالباً ما تكون محسوسة بشكل أكبر وأشد قوة على سطح الأرض مقارنة بالزلازل عميقة البؤرة.

ولم ترد أي تقارير فورية تفيد بوقوع خسائر بشرية أو تسجيل أضرار مادية جسيمة جراء الهزة الأرضية.