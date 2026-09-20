كان من أبرز أساتذة مجتبى خامنئي.. وفاة المرجع الإيراني شبيري زنجاني

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، وفاة آية موسى شُبيري زنجاني، أحد مراجع التقليد الشيعة البارزين في ، عن عمر ناهز 99 عاماً.وكان شُبيري زنجاني قد نُقل إلى أحد مستشفيات مدينة قم، بعد تعرضه لعارض صحي، وأفادت تقارير إيرانية بأنه خضع للعلاج والرعاية الطبية قبل الإعلان عن وفاته.ويعد شُبيري زنجاني من أبرز اساتذة المرشد الحالي مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر للإعلام منذ تعيينه مرشداً للبلاد خلفاً لوالده الذي لقي حتفه في الحرب مع وإسرائيل في 28 شباط الماضي.ووُلد شُبيري زنجاني في مدينة قم في آذار عام 1928، وينحدر من عائلة ذات خلفية دينية، وبدأ دراسته الحوزوية في قم عام 1938، قبل أن ينتقل في فترات لاحقة إلى مدينة النجف لتلقي العلوم الدينية.

وفي عام 1994، وبعد وفاة آية الله محمد علي الأراكي، أعلنت جمعية مدرسي الحوزة العلمية في قم اسمه ضمن قائمة من سبعة مراجع للتقليد، إلا أنه لم يتولَّ هذا الدور بصورة رسمية في البداية، ولم يبادر لفترة إلى إصدار رسالته العملية.ورغم مكانته الدينية، ظل حضوره في السياسية والحكومية محدوداً، باستثناء مواقف ووساطات نُسبت إليه في بعض الملفات، من بينها مساعٍ للمساعدة في رفع الإقامة الجبرية عن آية الله منتظري، مستفيداً من علاقة قديمة جمعته بالمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي.كما أثار لقاء شُبيري زنجاني، قبل سنوات، مع عدد من الشخصيات الإصلاحية البارزة، بينهم الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، اهتماماً إعلامياً واسعاً في إيران.ويُعد شُبيري زنجاني من أبرز المراجع الدينية في الحوزة العلمية بمدينة قم، وقد واصل التدريس والبحث الديني لسنوات طويلة. (إرم نيوز)