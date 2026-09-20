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عربي-دولي

بالفيديو.. انفجارات ضخمة في موقع للجيش السوري في ريف حلب

Lebanon 24
20-09-2026 | 23:46
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بالفيديو.. انفجارات ضخمة في موقع للجيش السوري في ريف حلب
بالفيديو.. انفجارات ضخمة في موقع للجيش السوري في ريف حلب photos 0
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دوت سلسلة انفجارات متتالية، ليل الأحد/الاثنين، في أحد مواقع الجيش السوري في محيط بلدة العيس بريف حلب الجنوبي، وسط تحذيرات رسمية من الاقتراب من موقع الانفجارات أو التجمع بالقرب منه.
 
هذا وأعلنت وزارة الداخلية السورية، قطع الطريق الدولي "دمشق-حلب" عند مفرق جامعة إيبلا وعند جسر خان طومان من جهة حلب، وذلك بعد الانفجارات التي وقعت في منطقة العيس، فيما ذكرت وكالة الأنباء السورية، أن تلك التفجيرات وقعت بأحد المواقع التابعة للجيش السوري في هذه المنطقة.
 
 
إلى ذلك، طالب محافظ حلب عزام الغريب، السكان بعدم الخروج من المنازل، وعدم التوجه إلى أماكن الانفجارات أو التجمع بالقرب منها، حفاظاً على سلامتهم وسلامة فرق الاستجابة، مؤكداً عبر حسابه على إكس، أن المستشفيات وفرق الإسعاف والطوارئ على أهبة الاستعداد.
 
بدوره، قال قائد عمليات الدفاع المدني في حلب فيصل محمد، إن استمرار الانفجارات في منطقة العيس جنوب حلب يعيق وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إلى المكان، محذراً المدنيين من الاقتراب من موقع الانفجارات.
 
لاحقاً، أعلن قائد عمليات حلب في مديرية الطوارئ، أن فرقاً من الدفاع المدني دخلت إلى منطقة الانفجار وأجلت 4 إصابات، مشيراً إلى مواصلة العمل على إخلاء المنازل القريبة من محيط الانفجار وإغلاق الطرق المؤدية إليها حرصاً على سلامة المدنيين ولتسهيل عمل فرق الإخلاء.

كما قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، إن السلطات السورية "تتابع بشكل مباشر تطورات حادثة الانفجار التي وقعت في منطقة العيس"، محذراً من الاقتراب من موقع الانفجار أو التوجه إلى المناطق المحيطة به، لما قد تشكله الشظايا والذخائر غير المنفجرة والأجسام الخطرة من تهديد مباشر على سلامة المدنيين. (العربية) 
 
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ذكرت وكالة الأنباء السورية

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