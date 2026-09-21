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عربي-دولي

استهداف مراكز لوجستية ومستودعات وموانئ وسفن أوكرانية

Lebanon 24
21-09-2026 | 02:01
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استهداف مراكز لوجستية ومستودعات وموانئ وسفن أوكرانية
استهداف مراكز لوجستية ومستودعات وموانئ وسفن أوكرانية photos 0
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية نفذت ليلا ضربات بطائرات مسيرة استهدفت مراكز لوجستية ومستودعات وموانئ أوكرانية، إلى جانب سفن تُستخدم لمصلحة القوات الأوكرانية.
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ففي مقاطعة كييف، استهدفت القوات الروسية مركز BDU Logistic اللوجستي، حيث كانت تُخزّن منتجات ذات استخدام عسكري، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.

وفي ميناء أوديسا استُهدفت سفينة شحن جاف كانت قد نقلت شحنات مخصصة لتزويد القوات الأوكرانية.

وفي ميناء إسماعيل، استهدفت القوات الروسية منشآت من البنية التحتية للميناء تُستخدم لتفريغ وتخزين شحنات ذات استخدام عسكري.

كما أعلنت الوزارة عن استهداف سفينة شحن جاف في عرض البحر كانت تنقل إلى ميناء أوديسا شحنات مخصصة لتزويد القوات الأوكرانية.
 موسكو تتوعد كييف بتكثيف الضربات

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحداتها ستكثف ضرباتها على الأهداف العسكرية في كييف، ردا على الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية المدنية، خلال انتخابات مجلس الدوما.

وحذرت الوزارة "ردا على هجمات نظام كييف على الأهداف المدنية على أراضي روسيا، ستواصل القوات المسلحة وتعزز الضربات بالأسلحة عالية الدقة على الأهداف العسكرية في كييف".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس الأحد، أن أوكرانيا حاول خلال يومي 19 و20 سبتمبر الجاري شن هجوم واسع النطاق على أراضي الاتحاد الروسي.

ووفقا لبيان الوزارة، "بفضل الإجراءات المحترفة لحسابات قوات الصواريخ المضادة للطائرات، ومجموعات النيران المتنقلة، وكذلك أطقم الطيران المقاتل والطيران العسكري، تم خلال يوم واحد إسقاط 1951 طائرة مسيرة هجومية و8 صواريخ مجنحة بعيدة المدى فوق المناطق والمقاطعات الروسية. كما انحرف صاروخ مجنح آخر أطلقه العدو وسقط في منطقة غير مأهولة".
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