تظاهرات حاشدة في فرنسا.. ما السبب؟

تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في أمس الأحد احتجاجا على مشروع قانون يتعلق بمبدأ "افتراض الاستخدام المشروع للسلاح" من جانب ، وهو ما يعتبرونه بمثابة "رخصة للقتل".

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وينص مشروع القانون الذي أقره النواب الفرنسيون في 7 على أنه "عند استخدام أسلحتهم"، يُفترض أن عناصر الشرطة والدرك قد تصرفوا في إطار القانون، مع إمكان "دحض هذا الافتراض بأي دليل معاكس". ويسعى المتظاهرون إلى منع مناقشة هذا المقترح في .



وجاءت هذه التحركات استجابة لدعوات أطلقتها منظمات عدة، منها ورابطة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى قوى يسارية ونقابة القضاة.