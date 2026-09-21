في هذا الموعد... شركات الطيران الإيرانية ستتوقف!

قال الأميركي سكوت بيسنت، الإثنين، إن شركات الطيران ستتوقف عن العمل "خلال يومين" نتيجة الأميركية.

وأوضح بيسنت، في مقابلة مع شبكة " بي سي"، أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتباراً من 23 أيلول، مشيراً إلى أن أي جهة تقدم لها خدمات التزود بالوقود أو الهبوط أو بيع التذاكر ستُستبعد من نظام الدولار الأميركي.

وفي سياق آخر، كشف بيسنت عن إجراء محادثات إيجابية مع ، بينها محافظ بان قونغ شنغ، بشأن الالتزام بالعقوبات الأميركية على .

وجاءت تصريحاته بعد اختتام محادثات أجراها مساء الأحد مع الصيني خه لي فنغ.