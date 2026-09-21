في هذا الموعد... شركات الطيران الإيرانية ستتوقف!

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قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الإثنين، إن شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل "خلال يومين" نتيجة العقوبات الأميركية.
وأوضح بيسنت، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتباراً من 23 أيلول، مشيراً إلى أن أي جهة تقدم لها خدمات التزود بالوقود أو الهبوط أو بيع التذاكر ستُستبعد من نظام الدولار الأميركي.
وفي سياق آخر، كشف بيسنت عن إجراء واشنطن محادثات إيجابية مع السلطات المالية الصينية، بينها محافظ البنك المركزي بان قونغ شنغ، بشأن الالتزام بالعقوبات الأميركية على إيران.
وجاءت تصريحاته بعد اختتام محادثات أجراها مساء الأحد مع نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ.