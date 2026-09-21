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عربي-دولي

خلاف حصل في جنازتها.. ماذا كشف شقيق الأمير ديانا عما حصل بينه وبين الملك تشارلز؟

Lebanon 24
21-09-2026 | 10:13
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خلاف حصل في جنازتها.. ماذا كشف شقيق الأمير ديانا عما حصل بينه وبين الملك تشارلز؟
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كشف تشارلز سبنسر شقيق الأميرة الراحلة ديانا، تفاصيل جديدة عن كواليس جنازتها عام 1997.
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وتحدّث عن موقفه من مشاركة نجليها الأميرين ويليام وهاري في الموكب الجنائزي، وعن المواجهة التي جمعته بالملك تشارلز، وقال سبنسر، في مقابلة حصرية مع مجلة "بيبول"، إنه كان يتولى دور حلقة الوصل بين عائلته والمسؤولين عن ترتيبات الجنازة، عندما أُبلغ بأن ويليام الذي كان يبلغ 15 عامًا، وهاري البالغ 12 عامًا، سيسيران خلف نعش والدتهما".

وأضاف أنه رد فورًا برفض الفكرة، معتبرًا أن ديانا لم تكن لترغب في أن يسير ابناها خلف نعشها، خاصة أنهما كانا صغيرين للغاية، مشيرًا إلى أنه كان يشعر بمسؤوليته تجاههما، بعدما أوصت ديانا بأن يكون وصيًّا عليهما.

وأوضح أن الملك تشارلز اتصل به لاحقًا لمناقشة الأمر، مستشهدًا بتجربته السابقة عندما سار خلف نعش عمه اللورد مونتباتن. لكن سبنسر ردّ عليه بأن المقارنة غير مناسبة، قائلًا إن تشارلز كان في الثلاثين من عمره، بينما كان ويليام وهاري طفلين فقدا والدتهما.

وقال سبنسر، إن الحوار انتهى بغضب تشارلز، قبل أن يفاجئه بعبارة قال فيها: "سننساها قريبًا بما يكفي"، وهي العبارة التي وصفها بأنها كانت "مذهلة ومروعة". (ارم نيوز)
 
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