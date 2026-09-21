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عربي-دولي

بعد منع 3 مؤسسات إعلامية من دخول البيت الأبيض.. شبكات أميركية كبرى تقاطع تغطية ترامب

Lebanon 24
21-09-2026 | 15:02
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بعد منع 3 مؤسسات إعلامية من دخول البيت الأبيض.. شبكات أميركية كبرى تقاطع تغطية ترامب
بعد منع 3 مؤسسات إعلامية من دخول البيت الأبيض.. شبكات أميركية كبرى تقاطع تغطية ترامب photos 0
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علّقت خمس شبكات تلفزيونية أميركية كبرى، بينها "فوكس نيوز"، مشاركتها في نظام التغطية المشتركة للبيت الأبيض، تضامناً مع مؤسسات إعلامية منعها الرئيس دونالد ترامب من دخول المجمّع الرئاسي.

 
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وجاءت الخطوة بعدما رفعت "سي إن إن" و"إم إس ناو" و"بوليتيكو" دعوى قضائية ضد قرار ترامب حظر صحافييها ومصادرة تصاريح دخولهم، معتبرة أن الإجراء يمثل اعتداءً مباشراً على التعديل الأول للدستور الأميركي ومبادئه الأساسية.

 

وكان مقرراً أن تتولى "سي إن إن"، الاثنين، مهمة التصوير بالنيابة عن القنوات ضمن نظام تناوبي يُعرف باسم "التغطية المشتركة". إلا أن شبكات "إيه بي سي" و"سي بي إس" و"سي إن إن" و"فوكس" و"إن بي سي" أعلنت وقف مشاركتها، مؤكدة أن من حق الجمهور الحصول على معلومات دقيقة ومستقلة عن الحكومة.

 

وأدى هذا القرار إلى غياب التغطية التلفزيونية المشتركة لزيارة ترامب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يُفترض أن يعقد لقاءات مع عدد من قادة العالم.

 

في المقابل، دافع ترامب عن قراره، واصفاً وسائل الإعلام بأنها "سرطان" وتهديد للأمن القومي. وقال عبر منصته "تروث سوشال" إن البيت الأبيض لا يشن هجوماً على الصحافة الحرة، بل على ما سماه "الأخبار الكاذبة".

 

وبحسب صحيفة "لوموند"، مُنع صحافيو المؤسسات الثلاث من دخول أراضي البيت الأبيض السبت، وصودرت تصاريحهم من دون إشعار مسبق أو إجراءات قانونية، وفق ما أكدته المؤسسات المتضررة.

 

وطالبت الدعوى بإلغاء الحظر فوراً والإقرار بمخالفته التعديل الأول للدستور. ولم يحدد ترامب خبراً بعينه دفعه إلى اتخاذ القرار، قائلاً إن المسألة نتيجة "تراكم قصص خلال العامين الماضيين"، كما حذّر من احتمال اتخاذ إجراءات مماثلة بحق مؤسسات أخرى.

 
 
 
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