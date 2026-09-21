بعد منع 3 مؤسسات إعلامية من دخول البيت الأبيض.. شبكات أميركية كبرى تقاطع تغطية ترامب

علّقت خمس شبكات تلفزيونية أميركية كبرى، بينها "فوكس نيوز"، مشاركتها في نظام التغطية المشتركة للبيت الأبيض، تضامناً مع مؤسسات إعلامية منعها من دخول المجمّع الرئاسي.

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وجاءت الخطوة بعدما رفعت " إن" و"إم إس ناو" و"بوليتيكو" دعوى قضائية ضد قرار حظر صحافييها ومصادرة تصاريح دخولهم، معتبرة أن الإجراء يمثل اعتداءً مباشراً على التعديل الأول للدستور الأميركي ومبادئه الأساسية.

وكان مقرراً أن تتولى "سي إن إن"، الاثنين، مهمة التصوير بالنيابة عن القنوات ضمن نظام تناوبي يُعرف باسم "التغطية المشتركة". إلا أن شبكات "إيه بي سي" و"سي بي إس" و"سي إن إن" و"فوكس" و"إن بي سي" أعلنت وقف مشاركتها، مؤكدة أن من حق الجمهور الحصول على معلومات دقيقة ومستقلة عن الحكومة.

وأدى هذا القرار إلى غياب التغطية التلفزيونية المشتركة لزيارة ترامب إلى للأمم المتحدة في ، حيث يُفترض أن يعقد لقاءات مع عدد من قادة العالم.

في المقابل، دافع ترامب عن قراره، واصفاً بأنها "سرطان" وتهديد للأمن القومي. وقال عبر منصته "تروث سوشال" إن لا يشن هجوماً على الصحافة الحرة، بل على ما سماه "الأخبار الكاذبة".

وبحسب صحيفة "لوموند"، مُنع صحافيو المؤسسات الثلاث من دخول أراضي البيت الأبيض السبت، وصودرت تصاريحهم من دون إشعار مسبق أو إجراءات قانونية، وفق ما أكدته المؤسسات المتضررة.

وطالبت الدعوى بإلغاء الحظر فوراً والإقرار بمخالفته التعديل الأول للدستور. ولم يحدد ترامب خبراً بعينه دفعه إلى اتخاذ القرار، قائلاً إن المسألة نتيجة "تراكم قصص خلال العامين الماضيين"، كما حذّر من احتمال اتخاذ إجراءات مماثلة بحق مؤسسات أخرى.