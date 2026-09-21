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عربي-دولي

شعبية ترامب عند أدنى مستوياتها... ماذا أظهر الاستطلاع؟

Lebanon 24
21-09-2026 | 15:31
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شعبية ترامب عند أدنى مستوياتها... ماذا أظهر الاستطلاع؟
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تراجعت نسبة التأييد للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى 32%، مسجلة أدنى مستوى في مسيرته السياسية، وفق استطلاع جديد أجرته رويترز/إبسوس، وسط تزايد الاستياء من طريقة تعامله مع تكاليف المعيشة والحرب على إيران.
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وأظهر الاستطلاع، الذي استمر أربعة أيام وانتهى الأحد، أن نسبة تأييد ترامب بين الجمهوريين تراجعت إلى 73%، مقارنة بـ82% قبل أسبوع، حين بلغت نسبة التأييد الإجمالية للرئيس 35%.

ويأتي التراجع في وقت تشكل فيه تكاليف المعيشة القضية الأبرز لدى الأميركيين قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 تشرين الثاني. ولم تتجاوز نسبة الراضين عن أداء ترامب في هذا الملف 17%.

كما أظهر الاستطلاع، للمرة الأولى، أن نسبة الجمهوريين غير الراضين عن تعامل ترامب مع تكاليف المعيشة باتت أعلى من نسبة المؤيدين لأدائه في هذا الملف، بواقع 51% مقابل 44%.

وبحسب "رويترز"، تصاعد عدم الرضا منذ بدء الحرب على إيران في شباط، والتي ترافقت مع ارتفاع أسعار الوقود وضغوط إضافية على ميزانيات الأسر الأميركية. وكان ترامب قد عاد إلى البيت الأبيض في كانون الثاني 2025 متعهداً بخفض التضخم وإنهاء الحروب الخارجية.

وشمل استطلاع رويترز/إبسوس 1277 بالغاً من مختلف أنحاء الولايات المتحدة، وأُجري عبر الإنترنت، مع هامش خطأ بلغ نحو ثلاث نقاط مئوية.
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