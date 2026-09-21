تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قضية واحدة قد تُزعزع العلاقات الأميركية الصينية الهشة.. تقرير يتكلم عنها

Lebanon 24
21-09-2026 | 15:28
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
قضية واحدة قد تُزعزع العلاقات الأميركية الصينية الهشة.. تقرير يتكلم عنها
قضية واحدة قد تُزعزع العلاقات الأميركية الصينية الهشة.. تقرير يتكلم عنها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قد تتحول صفقة أسلحة أميركية ضخمة لتايوان إلى أحد أبرز ملفات اللقاء المرتقب هذا الأسبوع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ، وسط مخاوف في تايبيه من استخدام أمن الجزيرة ورقة تفاوض بين واشنطن وبكين.

 
Advertisement

وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، قد يسعى شي إلى إقناع ترامب بمواصلة تأخير صفقة الأسلحة المقترحة، والبالغة قيمتها 14 مليار دولار، بعدما أظهر الرئيس الأميركي استعداده لإبقائها معلقة واستخدامها وسيلة ضغط في مفاوضاته مع الصين.

 

وتعتبر بكين تايوان جزءاً من أراضيها، فيما تعتمد الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي على القوة العسكرية الأميركية لمواجهة التهديدات الصينية. وكان شي قد حذّر ترامب، خلال لقائهما الأخير، من أن سوء إدارة التوتر بشأن تايوان قد يكون "شديد الخطورة" على البلدين.

 

وقال شين تشيانغ، مدير مركز دراسات تايوان في جامعة فودان في شنغهاي، إن ملف الجزيرة هو القضية الوحيدة القادرة على دفع العلاقات الأميركية الصينية إلى الانهيار الكامل أو إشعال مواجهة، معتبراً أن مواصلة تأخير مبيعات الأسلحة قد تكون أولوية شي في اللقاء.

 

وتشمل الحزمة الأميركية المقترحة صواريخ وأسلحة مضادة للمسيّرات ومنظومات دفاع جوي. إلا أن ترامب لم يمنحها الموافقة حتى الآن، بعدما وصفها عقب قمته مع شي في بكين في أيار بأنها "ورقة تفاوض جيدة جداً".

 

ولاحظ التقرير أيضاً تراجع الإشارات العلنية إلى تايوان في خطاب الإدارة الأميركية، إذ تجنّب عدد من مسؤوليها، بينهم وزير الدفاع بيت هيغسيث، ذكر الجزيرة في خطاباتهم.

 

وقد يلمّح شي، وفق التقرير، إلى ثمن محتمل للموافقة على الصفقة، من بينها فرض قيود إضافية على صادرات المعادن الأرضية النادرة، أو احتمال تغيّبه عن قمة مجموعة العشرين التي يستضيفها ترامب في ميامي خلال كانون الأول.

 

في المقابل، قد يطلب ترامب من الصين زيادة ضغوطها على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، الممر الحيوي لإمدادات النفط والغاز العالمية، والذي تقول الصحيفة إن طهران تغلقه فعلياً منذ اندلاع الحرب في شباط.

قلق داخل تايوان

يمثل تأخير الصفقة مأزقاً سياسياً للرئيس التايواني لاي تشينغ تي، الذي يدفع نحو زيادة الإنفاق العسكري وشراء مزيد من الأسلحة الأميركية، استجابةً جزئياً لمطالب إدارة ترامب بأن يتحمل شركاء واشنطن جانباً أكبر من تكاليف دفاعهم.

وقد يؤدي استمرار التأخير إلى إبطاء خطط تحديث الجيش التايواني، فضلاً عن تراجع موقع الجزيرة على قوائم انتظار المعدات العسكرية التي تعاني أصلاً نقصاً في المعروض.

ويرى رايان هاس، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي والباحث في معهد بروكينغز، أن الصين تسعى إلى إطالة العملية قدر الإمكان، على أمل أن تتقدم قدراتها العسكرية بوتيرة أسرع من قدرة تايوان على الحصول على الأسلحة، ما يرجّح ميزان القوة لمصلحة بكين.

ويتوقع بعض الخبراء استمرار تعليق الموافقات حتى أواخر العام على الأقل، فيما يرجّح آخرون السماح ببيع بعض الأسلحة في موعد أقرب. كما يُتوقع أن يصعّد الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس ضغوطهم على الإدارة لتمرير الصفقة بعد القمة.

ويزيد أسلوب ترامب الشخصي في إدارة السياسة الخارجية صعوبة مهمة تايوان، التي لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع الولايات المتحدة. وكانت واشنطن قد وافقت خلال ولايته الأولى على مبيعات أسلحة للجزيرة بنحو 18 مليار دولار، إلا أنه أعطى في ولايته الثانية أولوية أكبر للعلاقات العملية مع الصين.

تعاون عسكري وتبادل تجاري متصاعد

رغم الغموض السياسي، يؤكد مسؤولون وخبراء أن العلاقات الأمنية العملية بين واشنطن وتايبيه لا تزال قوية، بل تعمقت في بعض المجالات. وخلال مناورات "هان كوانغ" العسكرية التايوانية الشهر الماضي، ظهر المستشارون الأميركيون بصورة أوضح من السنوات السابقة.

كما ازدادت أهمية تايوان التجارية بالنسبة إلى الولايات المتحدة، إذ تجاوزت الصين هذا العام لتصبح ثالث أكبر مصدر للواردات الأميركية بعد المكسيك وكندا. وتشكل أشباه الموصلات والمعدات التكنولوجية المتقدمة الجزء الأكبر من هذه الواردات، في ظل طفرة الذكاء الاصطناعي.

ورغم توسع شركة "تي إس إم سي" التايوانية في الولايات المتحدة وتعهدها بإنفاق 265 مليار دولار على منشآتها في أريزونا، يرى خبراء أن استبدال تايوان كمصدر رئيسي للرقائق المتطورة يبقى أمراً صعباً، نظراً إلى شبكة الموردين والمهارات الهندسية المتراكمة داخل الجزيرة.

وبين صفقة السلاح المؤجلة والاعتماد الأميركي على الرقائق التايوانية، تجد تايبيه نفسها أمام معادلة دقيقة: شراكة عسكرية وتجارية متنامية مع واشنطن، يقابلها قلق من أن تتحول إلى ورقة في تفاهم أوسع بين ترامب وشي.

مواضيع ذات صلة
تقرير: لبنان وإسرائيل يهددان التسوية الهشة
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 03:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما قاله بيسنت عن العلاقات الأميركية الصينية
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 03:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هل انهارت "هدنة لبنان" الهشة؟ إقرأوا آخر تقارير إسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 03:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير يتكلم عن صفقة "الحزب" الجديدة: السلاح مقابل المال؟
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 03:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

وزير الدفاع

مجلس الأمن

الجمهوري

ديمقراطي

الجزيرة

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:48 | 2026-09-21
Lebanon24
16:36 | 2026-09-21
Lebanon24
16:00 | 2026-09-21
Lebanon24
15:48 | 2026-09-21
Lebanon24
15:31 | 2026-09-21
Lebanon24
15:02 | 2026-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24