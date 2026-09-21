اتفاق ثلاثي بشأن غرينلاند... التوقيع في نيويورك

أعلن مكتب رئيس الوزراء الدنماركي أن غرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة ستوقع، الثلاثاء، اتفاقاً بشأن أمن الإقليم الواقع في القطب الشمالي
، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
.
وبحسب بيان للمكتب نقلته "فرانس برس"، سيقام حفل التوقيع في مبنى الأمم المتحدة
عند الساعة 10:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، بمشاركة رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن، ورئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، والرئيس دونالد ترامب
.
وكانت فريدريكسن قد اعتبرت أن الاتفاق يصب في مصلحة حلف شمال الأطلسي وأوروبا، ويسهم في تعزيز الأمن المشترك في منطقة القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي.
من جهته
، أعلن ترامب
أن الاتفاق يمنح الولايات المتحدة
، وفق تعبيره، "سيطرة دائمة" على أمن غرينلاند ويحول دون وجود عسكري لخصوم واشنطن
في الجزيرة
.
بدوره، رحب نيلسن بالاتفاق، معتبراً أنه يعزز أمن غرينلاند ومملكة الدنمارك والولايات المتحدة والتحالف الغربي
، ويحفظ مصالح الإقليم ومكانته في التعاون الدولي.