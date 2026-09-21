اتفاق ثلاثي بشأن غرينلاند... التوقيع في نيويورك

Advertisement

أعلن مكتب رئيس الوزراء الدنماركي أن غرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة ستوقع، الثلاثاء، اتفاقاً بشأن أمن الإقليم الواقع في القطب ، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في .وبحسب بيان للمكتب نقلته "فرانس برس"، سيقام حفل التوقيع في مبنى عند الساعة 10:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، بمشاركة رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن، ورئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، والرئيس .وكانت فريدريكسن قد اعتبرت أن الاتفاق يصب في مصلحة حلف شمال الأطلسي وأوروبا، ويسهم في تعزيز الأمن المشترك في منطقة القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي.، أعلن أن الاتفاق يمنح ، وفق تعبيره، "سيطرة دائمة" على أمن غرينلاند ويحول دون وجود عسكري لخصوم في .بدوره، رحب نيلسن بالاتفاق، معتبراً أنه يعزز أمن غرينلاند ومملكة الدنمارك والولايات المتحدة والتحالف ، ويحفظ مصالح الإقليم ومكانته في التعاون الدولي.