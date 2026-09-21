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عربي-دولي

اتفاق ثلاثي بشأن غرينلاند... التوقيع في نيويورك

Lebanon 24
21-09-2026 | 15:48
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الدنماركي أن غرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة ستوقع، الثلاثاء، اتفاقاً بشأن أمن الإقليم الواقع في القطب الشمالي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
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وبحسب بيان للمكتب نقلته "فرانس برس"، سيقام حفل التوقيع في مبنى الأمم المتحدة عند الساعة 10:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، بمشاركة رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن، ورئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، والرئيس دونالد ترامب.

وكانت فريدريكسن قد اعتبرت أن الاتفاق يصب في مصلحة حلف شمال الأطلسي وأوروبا، ويسهم في تعزيز الأمن المشترك في منطقة القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي.

من جهته، أعلن ترامب أن الاتفاق يمنح الولايات المتحدة، وفق تعبيره، "سيطرة دائمة" على أمن غرينلاند ويحول دون وجود عسكري لخصوم واشنطن في الجزيرة.

بدوره، رحب نيلسن بالاتفاق، معتبراً أنه يعزز أمن غرينلاند ومملكة الدنمارك والولايات المتحدة والتحالف الغربي، ويحفظ مصالح الإقليم ومكانته في التعاون الدولي.
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