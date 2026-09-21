إسرائيل تستعد لتصعيد جديد مع إيران

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تستعد لاحتمال تصعيد جديد مع ، في ظل تقييم المؤسسة الأمنية بأن المرحلة الحالية تشهد "نقطة توتر كبيرة" بين وطهران، في أعقاب تعثر المفاوضات بين الجانبين.هذا وتخشى إسرائيل من أن تلجأ إيران إلى تنفيذ تحرك استباقي في حال لم تحقق المفاوضات الحالية تقدماً، أو إذا خلصت إلى أن هناك محاولة لخداعها أو تنفيذ مناورة ضدها، وفق تقرير للقناة 12 الإسرائيلية.فيما ذكر مصدر أمني إسرائيلي أن "الوضع حساس وقابل للتغير، والأمور قد تخرج عن السيطرة"، معتبراً أنه "لا يبدو أن الإيرانيين مستعدون لتقديم تنازلات (خلال المفاوضات)".وعلى الرغم من التقديرات الإسرائيلية بأن طهران ستبدأ على الأرجح مهاجمة المصالح الأميركية في المنطقة حال تصاعد الموقف، لكن "بالطبع يمكن أن تستهدف الهجمات إسرائيل أيضاً لاحقاً" وفق ما ذكر التقرير، لافتاً إلى أن الجيش يحافظ على "مستوى مرتفع جداً من الاستعداد والتأهب، مع الجاهزية للدفاع وكذلك لتنفيذ هجوم إذا اقتضت الحاجة"، بالتنسيق مع الجيش الأميركي.سيناريوهات التصعيد