لقاء ترامب ماكرون...ماذا في تفاصيله؟

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بحث إيمانويل ماكرون، مع نظيره الأميركي ، سبل إعادة فتح مضيق هرمز، في ظل استمرار التوترات التي تؤثر على حركة الملاحة وأسواق الطاقة العالمية.وقال ماكرون، عقب لقائه بمدينة نيويورك، إن المباحثات تناولت "الوضع في البحر الأحمر وضرورة تأمين عبور ناقلات "، نظراً لأهميته بالنسبة إلى الأسعار العالمية، واصفاً بأنه كان "جيداً للغاية، وبناء جداً".فيما كتب ماكرون عبر حسابه على إكس: "عند وصولي إلى نيويورك، التقيت الرئيس ترامب، واتفقنا على التحرك معاً لتهدئة التوترات في أسواق الطاقة، من خلال حماية البنية التحتية الحيوية في ، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز".وأضاف: "تريد العمل مع وشركائها على مشروع قرار في يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز". علماً بأنه في أبريل الماضي، استخدمت والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار صاغته البحرين بدعم من دول الخليج والولايات المتحدة، وكان يدعو أيضا إلى إعادة فتح مضيق هرمز.وبشأن الحرب في ، أشار ماكرون إلى أنه بحث مع ترامب سبل وقف الهجمات على منشآت الطاقة، مضيفاً: "سنوحد جهودنا للتوصل إلى هدنة توقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة، وكذلك الهجمات على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا".كما شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة حماية السكان المدنيين، قائلاً: "علينا أن نبدأ في أقرب وقت ممكن مفاوضات جادة بشأن شروط تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا"، موضحاً أنه حض نظيره الأميركي على ضرورة تزويد كييف بمنظومات دفاع جوي "لأن ذلك يُعد إجراء دفاعيا".كذلك لفت إلى أن ترامب كان "منفتحاً للغاية على النقاش، وتمكنا من الخوض في تفاصيل هذين النزاعين اللذين يشكلان أهمية واضحة للسلام العالمي ولأمننا".