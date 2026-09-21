توقيع اتفاق بين أميركا والدنمارك وغرينلاند لحل النزاع بشأن الجزيرة الاستراتيجية

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توقع والدنمارك وغرينلاند، اليوم الثلاثاء، اتفاقا يحل النزاع بشأن الاستراتيجية في القطب ، وفق ما أفاد به مسؤول أميركي.وأعلن مسؤول في أن سيجتمع مع رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن ورئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن، لإتمام الاتفاق، دون تحديد موعد أو مكان دقيقين للتوقيع، مع ترجيح أن يكون خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ، والتي سيلقي فيها خطابا اليوم الثلاثاء.ومن المقرر أن توقّع الأطراف الثلاثة الاتفاق الجديد عند الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش، اليوم الثلاثاء.ونقلت وكالة عن ثلاثة مصادر مطلعة، قولها إن الولايات المتحدة تعتزم إعادة فتح قاعدة عسكرية سابقة من حقبة الحرب الباردة في جنوب غرينلاند، إلى جانب وجود عسكري في قاعدة على الساحل الشرقي تستخدمها حاليا دوريات الزلاجات الدنماركية.والموقعان هما "نارسارسواك" التي تقلص عدد سكانها إلى بضع عشرات منذ أن أغلقت الولايات المتحدة قاعدة (بلوي ويست وان) العسكرية في خمسينيات القرن الماضي، و"ميسترسفيغ"، وهي نقطة عسكرية نائية تستخدمها حالياً دورية سيريوس للزلاجات التي تجرها الكلاب، وهي وحدة من القوات الخاصة الدنماركية.ولم يُنشر نص الاتفاق علنا، وقالت المصادر التي طلبت عدم كشف هوياتها إن تفاصيله لن تصبح نهائية قبل توقيعه. ولم ترد حكومتا الدنمارك وغرينلاند ولا البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.ويأتي الاتفاق بعد أشهر من الضغوط التي مارسها ترامب، الذي يقول طويلة إنه يريد أن تسيطر الولايات المتحدة على غرينلاند، ولم يستبعد في بعض الأحيان استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية للاستحواذ على هذه المنطقة الدنماركية ذات الحكم الذاتي.