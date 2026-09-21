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عربي-دولي

توقيع اتفاق بين أميركا والدنمارك وغرينلاند لحل النزاع بشأن الجزيرة الاستراتيجية

Lebanon 24
21-09-2026 | 23:05
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توقيع اتفاق بين أميركا والدنمارك وغرينلاند لحل النزاع بشأن الجزيرة الاستراتيجية
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توقع الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند، اليوم الثلاثاء، اتفاقا يحل النزاع بشأن الجزيرة الاستراتيجية في القطب الشمالي، وفق ما أفاد به مسؤول أميركي.
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وأعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيجتمع مع رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن ورئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن، لإتمام الاتفاق، دون تحديد موعد أو مكان دقيقين للتوقيع، مع ترجيح أن يكون خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي سيلقي فيها ترامب خطابا اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن توقّع الأطراف الثلاثة الاتفاق الجديد عند الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش، اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة، قولها إن الولايات المتحدة تعتزم إعادة فتح قاعدة عسكرية سابقة من حقبة الحرب الباردة في جنوب غرينلاند، إلى جانب وجود عسكري في قاعدة على الساحل الشرقي تستخدمها حاليا دوريات الزلاجات الدنماركية.

والموقعان هما "نارسارسواك" التي تقلص عدد سكانها إلى بضع عشرات منذ أن أغلقت الولايات المتحدة قاعدة (بلوي ويست وان) العسكرية في خمسينيات القرن الماضي، و"ميسترسفيغ"، وهي نقطة عسكرية نائية تستخدمها حالياً دورية سيريوس للزلاجات التي تجرها الكلاب، وهي وحدة من القوات الخاصة الدنماركية.

ولم يُنشر نص الاتفاق علنا، وقالت المصادر التي طلبت عدم كشف هوياتها إن تفاصيله لن تصبح نهائية قبل توقيعه. ولم ترد حكومتا الدنمارك وغرينلاند ولا البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.

ويأتي الاتفاق بعد أشهر من الضغوط التي مارسها ترامب، الذي يقول منذ فترة طويلة إنه يريد أن تسيطر الولايات المتحدة على غرينلاند، ولم يستبعد في بعض الأحيان استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية للاستحواذ على هذه المنطقة الدنماركية ذات الحكم الذاتي.
 
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