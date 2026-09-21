لقاء بين روبيو والزيدي وعرض للاستحقاقات السيادية

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التقى علي فالح الزيدي الأميركي ماركو روبيو والوفد المرافق له في ، على هامش مشاركته في اجتماعات الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.وأكد الزيدي أن الحكومة تعمل على ترسيخ العلاقات الأميركية، والارتقاء بمستوى الشراكة الستراتيجية بين البلدين في إطار من التعاون الاقتصادي البناء الذي يوسع مجالات العمل المشترك ويعزز المصالح المتبادلة.وجدد تأكيده على عزم الحكومة العراقية لاستكمال الاستحقاقات السيادية، والمضي في إجراءات حصر السلاح بيد الدولة وفقاً للثوابت الدستورية والقانونية.روبيو أعرب ، عن دعم بلاده للعراق، حكومةً وشعباً، في تكريس الاستقرار الداخلي واستدامته، وتحقيق تطلعات في تنمية اقتصادهم وتعزيز انفتاحهم على العالم، بجانب دعم خطوات الحكومة وقراراتها الرامية إلى استكمال مقومات الدولة وتوطيد دعائم الاستقرار والتنمية الاقتصادية.