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عربي-دولي

لقاء بين روبيو والزيدي وعرض للاستحقاقات السيادية

Lebanon 24
21-09-2026 | 23:37
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لقاء بين روبيو والزيدي وعرض للاستحقاقات السيادية
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التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والوفد المرافق له في نيويورك، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
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وأكد  الزيدي أن الحكومة تعمل على ترسيخ العلاقات العراقية الأميركية، والارتقاء بمستوى الشراكة الستراتيجية بين البلدين في إطار من التعاون الاقتصادي البناء الذي يوسع مجالات العمل المشترك ويعزز المصالح المتبادلة.

وجدد تأكيده على عزم الحكومة العراقية لاستكمال الاستحقاقات السيادية، والمضي في إجراءات حصر السلاح بيد الدولة وفقاً للثوابت الدستورية والقانونية.

روبيو أعرب من جهته، عن دعم بلاده للعراق، حكومةً وشعباً، في تكريس الاستقرار الداخلي واستدامته، وتحقيق تطلعات العراقيين في تنمية اقتصادهم وتعزيز انفتاحهم على العالم، بجانب دعم خطوات الحكومة وقراراتها الرامية إلى استكمال مقومات الدولة وتوطيد دعائم الاستقرار والتنمية الاقتصادية.
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