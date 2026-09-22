قتلى في هجمات روسية جديدة على مناطق مختلفة في أوكرانيا

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قال مسؤولون أوكرانيون إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا بعدما واصلت القوات الروسية هجماتها على ‌مناطق أوكرانية مختلفة على طول خط البالغ طوله 1200 كيلومتر أمس.وذكر ممثلو ادعاء في منطقة خاركيف أن هجوما بطائرات مسيّرة استهدف ⁠بلدة لوزوفا مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.وفي منطقة دنيبروبتروفسك جنوبا، قتلت طائرة مسيرة سائق سيارة في نيكوبول، التي تتعرض لهجمات روسية متكررة وتقع على لنهر دنيبرو قبالة محطة زابوريجيا للطاقة النووية الخاضعة لسيطرة .وفي ‌دونيتسك، ⁠التي تشهد الكثير من الاشتباكات على خط الجبهة، ألحقت ضربة روسية أضرارا جسيمة بمبنى سكني في مدينة كراماتورسك الاستراتيجية، ما أدى ⁠إلى مقتل شخص. كما قُتل في قرية مجاورة.