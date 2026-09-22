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عربي-دولي

قتلى في هجمات روسية جديدة على مناطق مختلفة في أوكرانيا

Lebanon 24
22-09-2026 | 00:00
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قتلى في هجمات روسية جديدة على مناطق مختلفة في أوكرانيا
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قال مسؤولون أوكرانيون إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا بعدما واصلت القوات الروسية هجماتها على ‌مناطق أوكرانية مختلفة على طول خط الجبهة البالغ طوله 1200 كيلومتر أمس.
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وذكر ممثلو ادعاء في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا أن هجوما بطائرات مسيّرة استهدف ⁠بلدة لوزوفا مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

وفي منطقة دنيبروبتروفسك جنوبا، قتلت طائرة مسيرة سائق سيارة في نيكوبول، التي تتعرض لهجمات روسية متكررة وتقع على الضفة الغربية لنهر دنيبرو قبالة محطة زابوريجيا للطاقة النووية الخاضعة لسيطرة روسيا.

وفي ‌دونيتسك، ⁠التي تشهد الكثير من الاشتباكات على خط الجبهة، ألحقت ضربة روسية أضرارا جسيمة بمبنى سكني في مدينة كراماتورسك الاستراتيجية، ما أدى ⁠إلى مقتل شخص. كما قُتل شخص آخر في قرية مجاورة.
وأدى هجوم على قرية في منطقة ⁠ميكولايف قرب ساحل البحر الأسود إلى مقتل طفل يبلغ ثلاث سنوات.
 
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