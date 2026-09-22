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عربي-دولي

روسيا تعلن استهداف منشآت صناعية وموانئ في أوكرانيا

Lebanon 24
22-09-2026 | 02:55
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روسيا تعلن استهداف منشآت صناعية وموانئ في أوكرانيا
روسيا تعلن استهداف منشآت صناعية وموانئ في أوكرانيا photos 0
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أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربة مكثفة طالت منشآت للصناعات المعدنية والكيميائية وقطاع الطاقة وبنى تحتية للموانئ، إضافة إلى مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.
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وقالت الدفاع الروسية في بيان أصدرته صباح اليوم الثلاثاء إن هذه الضربة نفذت خلال الليلة الماضية بأسلحة عالية الدقة تطلق من البر والبحر والجو وبطائرات مسيرة.

وأوضح البيان أن الهجوم أدى إلى إصابة "منشآت للصناعات المعدنية والكيميائية وقطاع الوقود والطاقة، والمجمع الصناعي العسكري، ومرافق للبنية التحتية للموانئ في كييف ومقاطعات دنيبروبيتروفسك وبولتافا وأوديسا".

وأضاف البيان أنه تم أيضا استهداف سفن بحرية تستخدم لصالح الجيش الأوكراني.

وفي وقت سابق أفادت تقارير بتعرض أوكرانيا ليلا لهجوم مكثف من قبل القوات المسلحة الروسية، حيث سجلت انفجارات وحرائق في عدة مناطق من البلاد.

وفي بيان منفصل أفادت الدفاع الروسية بتدمير 297 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 15 منطقة روسية خلال اللية الماضية.
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