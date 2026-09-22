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عربي-دولي

حملة اعتقالات وإعدامات واسعة في إيران

Lebanon 24
22-09-2026 | 03:40
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بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية وتراجع قيمة الريال وتداعيات الحرب والضغوط الخارجية، تتصاعد في إيران في الآونة الأخيرة الإعدامات والاعتقالات السياسية والأمنية والعقائدية.  
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وتشير تقارير حقوقية وأممية إلى تنفيذ عشرات الإعدامات بحق متهمين على خلفية الاحتجاجات، بينما لا يزال آخرون يواجهون أحكاماً بالإعدام.

وفي الأهواز (خوزستان)، تتزامن هذه الإعدامات مع حملة اعتقالات طالت مواطنين عرباً من أهل السنة، الأمر الذي يضيف بُعداً قومياً ودينياً إلى الحملة الأمنية. وتفيد تقارير حقوقية باعتقال عشرات الأشخاص خلال الأشهر الأخيرة.

ويبدو أن تشديد القبضة الأمنية في مختلف المناطق، بما فيها الأهواز و كردستان وبلوشستان، يعكس خشية السلطات من عودة الاحتجاجات واتساعها، خصوصاً في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

وأفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران في أخر تقرير لها نشرته كيهان لندن، بأن السلطات الإيرانية نفذت خلال عام العام الجاري ما لا يقل عن 2657 حكماً بالإعدام داخل سجون الإيرانية، مشيرة إلى أن العدد يمثل أكثر من ضعف الإعدامات المعلنة خلال عام العام الماضي والتي بلغت، وفقاً للمنظمة، 1159 حالة.(العربية)


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