حملة اعتقالات وإعدامات واسعة في إيران

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بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية وتراجع قيمة وتداعيات الحرب والضغوط الخارجية، تتصاعد في في الآونة الأخيرة الإعدامات والاعتقالات السياسية والأمنية والعقائدية.وتشير تقارير حقوقية وأممية إلى تنفيذ عشرات الإعدامات بحق متهمين على خلفية الاحتجاجات، بينما لا يزال آخرون يواجهون أحكاماً بالإعدام.وفي الأهواز (خوزستان)، تتزامن هذه الإعدامات مع حملة اعتقالات طالت مواطنين عرباً من أهل السنة، الأمر الذي يضيف بُعداً قومياً ودينياً إلى الحملة الأمنية. وتفيد تقارير حقوقية باعتقال عشرات الأشخاص خلال الأشهر الأخيرة.ويبدو أن تشديد القبضة الأمنية في مختلف المناطق، بما فيها الأهواز و وبلوشستان، يعكس خشية السلطات من عودة الاحتجاجات واتساعها، خصوصاً في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.وأفادت في إيران في أخر تقرير لها نشرته ، بأن السلطات نفذت خلال عام العام الجاري ما لا يقل عن 2657 حكماً بالإعدام داخل سجون الإيرانية، مشيرة إلى أن العدد يمثل أكثر من ضعف الإعدامات المعلنة خلال عام العام الماضي والتي بلغت، وفقاً للمنظمة، 1159 حالة.(العربية)