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عربي-دولي

انقسام أميركي حول التدخل ضد الحوثيين

Lebanon 24
22-09-2026 | 03:00
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انقسام أميركي حول التدخل ضد الحوثيين
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نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤول أميركي قوله إن الرئيس دونالد ترامب لم يستبعد خيار القيام بعمل عسكري ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين) في المستقبل.

وبحسب مسؤولين أميركيين تحدثوا للشبكة، انقسمت آراء القادة العسكريين بشأن إذا ما كان ينبغي لإدارة ترامب التدخل عسكريا، إذ دعا بعضهم إلى شن ضربات ضد الحوثيين، معتبرين أن على الولايات المتحدة مساعدة الرياض في الرد على الهجمات التي تستهدف أراضيها.

وأضاف المسؤولون أن هؤلاء القادة يعربون، في أحاديث خاصة، عن قلقهم من أن عدم تحرك الولايات المتحدة بقوة أكبر يعد، في نظرهم، خيانة لحليف إقليمي مهم.

في المقابل، نقلت "إن بي سي" عن مسؤولين أميركيين أن بعض القادة العسكريين يطرحون داخل البنتاغون وأمام مسؤولي إدارة ترامب وجهة نظر مفادها أن فتح جبهة عسكرية أخرى في المنطقة فكرة سيئة، في ظل مخاوف بشأن تناقص مخزون البنتاغون من الأسلحة الدفاعية وأسلحة المدى البعيد.

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