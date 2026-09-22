انقسام أميركي حول التدخل ضد الحوثيين

نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤول أميركي قوله إن لم يستبعد خيار القيام بعمل عسكري ضد جماعة الله (الحوثيين) في .

وبحسب مسؤولين أميركيين تحدثوا للشبكة، انقسمت آراء العسكريين بشأن إذا ما كان ينبغي لإدارة التدخل عسكريا، إذ دعا بعضهم إلى شن ضربات ضد الحوثيين، معتبرين أن على مساعدة في الرد على الهجمات التي تستهدف أراضيها.

وأضاف المسؤولون أن هؤلاء القادة يعربون، في أحاديث خاصة، عن قلقهم من أن عدم تحرك الولايات المتحدة بقوة أكبر يعد، في نظرهم، خيانة لحليف إقليمي مهم.

في المقابل، نقلت "إن بي سي" عن مسؤولين أميركيين أن بعض القادة العسكريين يطرحون داخل وأمام مسؤولي إدارة ترامب وجهة نظر مفادها أن فتح جبهة عسكرية أخرى في المنطقة فكرة سيئة، في ظل مخاوف بشأن تناقص مخزون البنتاغون من الأسلحة الدفاعية وأسلحة المدى البعيد.