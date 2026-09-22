أوباما ينتقد حظر ترامب "سي إن إن"

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قام الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بانتقاد قرار الرئيس المثير للجدل بمنع ثلاث مؤسسات إعلامية من الوصول إلى ، لكنه تجاهل خلال حديثه سجل إدارته في محاولة تقييد وصول شبكة "فوكس نيوز" إلى مسؤولين في الإدارة وفقا لصحيفة نيويورك بوست الأميركية .وكان قد أشعل جدلاً واسعاً بشأن حرية الصحافة والتعديل الأول للدستور الأمريكي، بعدما أعلن الجمعة الماضية منع " إن" و"بوليتيكو" و"إم إس ناو" من دخول البيت الأبيض لتغطية إدارته، مستنداً إلى ما وصفه بـ"التغطية السلبية" له.وانتقد أوباما القرار خلال جلسة نقاشية في جامعة كولجيت، قائلاً: "لم يكن بإمكاني أن أتخيل بعض الأشياء التي تحدث الآن. أحاول أن أفكر فيما كان سيحدث لو قلت: تعرفون ماذا؟ فوكس نيوز، أنتم خارج هنا! إنه أمر لا يمكن تصوره". وأضاف أوباما أن قبول نسبة من بمثل هذه الإجراءات يعكس، من وجهة نظره، تراجعاً في فهم متطلبات ، داعياً إلى تعزيز هذا الفهم.لكن إدارة أوباما نفسها حاولت عام 2009 الحد من وصول مراسلي "فوكس نيوز" إلى بعض المسؤولين في البيت الأبيض، وإن كان ذلك على نطاق أصغر من الحظر الذي فرضه ترامب على المؤسسات الإعلامية الثلاث.وفي ذلك الوقت، حاول فريق أوباما منع مراسلي "فوكس نيوز" المشاركين في تجمع الصحفيين من إجراء مقابلة مع كينيث فاينبرغ، المسؤول عن ملف أجور كبار التنفيذيين، بينما سمح لوسائل إعلام أخرى بالمشاركة. كما شكك مسؤولون في إدارة أوباما علناً في اعتبار "فوكس نيوز" مؤسسة إخبارية بالمعنى التقليدي.وقالت أنيت دن، التي كانت تشغل منصب مديرة الاتصالات في البيت الأبيض آنذاك، إن الشبكة كانت تمثل، من وجهة نظرها، "مصدر ومنفذ نقاط الحديث الخاصة بالحزب ". وأضافت: "لا بأس إذا كانت هذه هي الطريقة التي يريدون بها بناء نموذج أعمالهم، لكننا لا نعتقد أننا بحاجة إلى معاملتهم كما لو كانوا مؤسسة إخبارية بالطريقة التي تُعامل بها المؤسسات الإخبارية الأخرى هنا".وبدا أن أوباما أيد آنذاك الجهود الرامية إلى الحد من وصول "فوكس نيوز"، قائلاً لشبكة "إن بي سي نيوز" إن عمل "بشكل أساسي كإذاعة حوارية" أمر مختلف، مضيفاً أنه "لا يفقد كثيراً من النوم" بسبب ذلك.