الهند تعزز علاقاتها مع أوروبا الوسطى

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تعمل الهند على توسيع علاقاتها الدبلوماسية والاستراتيجية مع دول الوسطى، في وقت تشهد فيه علاقاتها مع توترات متزايدة، خصوصًا مع استمرار الخلافات بشأن اتفاق التجارة بين البلدين وتصاعد الضغوط على الدول التي تواصل شراء الطاقة الروسية.وفي هذا السياق، عقد الهندي إس جايشانكار، الاثنين، أول اجتماع وزاري مشترك بين الهند ودول مجموعة فيشغراد الأربع، التي تضم التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في .وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الهند ودول المجموعة، إلى جانب توسيع العلاقات في المجالات الدفاعية والأمنية. كما ناقش الوزراء التطورات الإقليمية والدولية والتعاون في المحافل متعددة الأطراف، بما في ذلك إصلاح المؤسسات الدولية والتحديات التي تواجه الدول النامية.