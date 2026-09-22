ملك الأردن: الصراعات الممتدة من لبنان إلى اليمن والسودان تعمق المعاناة

وقال إن حرب أظهرت مدى تأثر الناس خارج المنطقة بتداعيات أزمات الطاقة والغذاء، مشيراً إلى أن الصراعات الممتدة من إلى اليمن والسودان تعمق المعاناة الإنسانية.

وأضاف أن من يشك في أن أزمات المنطقة تمتد تداعياتها إلى العالم، فعليه أن ينظر إلى فواتير الطاقة والغذاء.

وفي الشأن الفلسطيني، قال الملك عبدالله الثاني إن المساءلة تبدأ عندما تتم تسمية الأمور بأسمائها، مشيراً إلى ما وصفه بمحاولة محو الوجود الفلسطيني وفرض واقع جديد في غزة.

وأكد أن إخراج من منازلهم بالقوة في هو تهجير قسري، لافتاً إلى أن اختار إدارة الصراع الفلسطيني بدلاً من مواجهته.

وأضاف أن المجتمع الدولي تعامل مع كل انتهاك إسرائيلي جديد باعتباره أمراً مؤقتاً.