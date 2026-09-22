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عربي-دولي

ملك الأردن: الصراعات الممتدة من لبنان إلى اليمن والسودان تعمق المعاناة

Lebanon 24
22-09-2026 | 11:15
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ملك الأردن: الصراعات الممتدة من لبنان إلى اليمن والسودان تعمق المعاناة
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 أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن التحديات التي تواجه المنطقة حالياً لم تظهر بين عشية وضحاها، مشدداً على أن ما يتم إهماله اليوم يشكل مستقبل المنطقة.

وقال إن حرب إيران أظهرت مدى تأثر الناس خارج المنطقة بتداعيات أزمات الطاقة والغذاء، مشيراً إلى أن الصراعات الممتدة من لبنان إلى اليمن والسودان تعمق المعاناة الإنسانية.

وأضاف أن من يشك في أن أزمات المنطقة تمتد تداعياتها إلى العالم، فعليه أن ينظر إلى فواتير الطاقة والغذاء.

وفي الشأن الفلسطيني، قال الملك عبدالله الثاني إن المساءلة تبدأ عندما تتم تسمية الأمور بأسمائها، مشيراً إلى ما وصفه بمحاولة محو الوجود الفلسطيني وفرض واقع جديد في غزة.

وأكد أن إخراج الفلسطينيين من منازلهم بالقوة في الضفة الغربية هو تهجير قسري، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي اختار إدارة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بدلاً من مواجهته.

وأضاف أن المجتمع الدولي تعامل مع كل انتهاك إسرائيلي جديد باعتباره أمراً مؤقتاً.

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