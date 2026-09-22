"غير قانونية"... بكين تتحدى العقوبات الأميركية على إيران

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أعلنت ، معارضتها للعقوبات الأميركية المفروضة على شركات الطيران ، غداة تهديد بتشديد القيود على الناقلات الإيرانية والمتعاملين معها حول العالم.ونقلت "فرانس برس" عن المتحدث باسم غوو جياكون قوله إن بكين تعارض " غير القانونية المفروضة من جانب واحد"، والتي قال إنها لا تتوافق مع القانون الدولي ولم تحصل على موافقة الدولي.وكانت قد وسعت إجراءاتها لتشمل جميع شركات الطيران الإيرانية التي كانت لا تزال خارج نطاق العقوبات، ضمن حملة تستهدف زيادة الضغوط الاقتصادية على .وأطلق وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على حملة العقوبات والحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية منذ اسم "عملية المنبوذ الاقتصادي"، واصفاً إياها بأنها من أكثر حملات الضغط الاقتصادي فاعلية.ويأتي الموقف الصيني في وقت تواصل فيه بكين شراء الجزء الأكبر من صادرات الإيرانية رغم العقوبات الأميركية.