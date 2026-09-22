"غير قانونية"... بكين تتحدى العقوبات الأميركية على إيران

أعلنت الصين
، معارضتها للعقوبات الأميركية المفروضة على شركات الطيران الإيرانية
، غداة تهديد واشنطن
بتشديد القيود على الناقلات الإيرانية والمتعاملين معها حول العالم.
ونقلت "فرانس برس" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية
غوو جياكون قوله إن بكين تعارض "العقوبات
غير القانونية المفروضة من جانب واحد"، والتي قال إنها لا تتوافق مع القانون الدولي ولم تحصل على موافقة مجلس الأمن
الدولي.
وكانت الولايات المتحدة
قد وسعت إجراءاتها لتشمل جميع شركات الطيران الإيرانية التي كانت لا تزال خارج نطاق العقوبات، ضمن حملة تستهدف زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران
.
وأطلق وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على حملة العقوبات والحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية منذ تموز
اسم "عملية المنبوذ الاقتصادي"، واصفاً إياها بأنها من أكثر حملات الضغط الاقتصادي فاعلية.
ويأتي الموقف الصيني في وقت تواصل فيه بكين شراء الجزء الأكبر من صادرات النفط
الإيرانية رغم العقوبات الأميركية.
ومنذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران أواخر شباط، استحوذت الصين، بحسب المعطيات الواردة في التقرير، على ما يصل إلى 90% من صادرات الخام الإيراني
، ما وفر دعماً مهماً للاقتصاد الإيراني.