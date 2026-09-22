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خاص

أمام الأمم المتحدة...ترامب يكرر نغمة التهديد لإيران

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
22-09-2026 | 13:15
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أمام الأمم المتحدة...ترامب يكرر نغمة التهديد لإيران
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كانت أنظار قادة العالم شاخصة نحو منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ترقباً لكلمة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، لا سيما بعدماُ رُوّج في الأيام الأخيرة لموقف حاسم وشيك قد يتخذه تجاه الحرب مع إيران. وعلى الرغم من أنه خصص جزءاً من خطابه لإيران، إلا أنه لم يأتِ بجديد يُذكر؛ إذ جاءت تصريحاته مجرد تكرار لمواقفه اليومية المعلنة وتأكيداً لتوجيهه المعهود تجاه طهران.
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وقد طرح ترامب أمام إيران خياراً حاداً: التوصل إلى اتفاق مع واشنطن وإعادة بناء البلاد، أو مواجهة "إبادة" سريعة للجمهورية الإسلامية، مُتوقعاً أن يُبرم اتفاق على الأرجح بعد الانتخابات الأميركية.
وحسب ما اشارت مصادر ديبلوماسية ل "لبنان٢٤"، فإن هذا الخطاب يجسّد النهج الذي عُرف به ترامب في التعامل الدبلوماسي، القائم على الجمع بين ترك الباب مفتوحاً أمام التفاوض من جهة، والتلويح باستخدام قوة عسكرية كاسحة من جهة أخرى. غير أن أسلوبه في هذه المرة جاء ملتبساً، إذ لم يميّز بوضوح بين استهداف النظام الحاكم في إيران وتهديد الدولة الإيرانية بمجملها.
ولفتت المصادر إلى مفارقة بارزة في كلامه، حين تحدّث عن عدم ترك أي مجال للنجاة أو أي بصيص أمل للأجيال القادمة، فقد جاء هذا التحذير من على منصة الأمم المتحدة تحديداً، وهي المنظمة التي قامت أساساً بهدف حماية الأجيال المقبلة من ويلات الحرب.
ورغم لهجته الحادة، لم يُقفل ترامب الباب أمام الحل الدبلوماسي، بل حاول فرض شروطه التفاوضية من خلال المزج بين إبداء الانفتاح على التوصل إلى اتفاق، والتهديد في الوقت ذاته بإلحاق الدمار بالطرف الآخر.
المصدر: خاص "لبنان24"
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