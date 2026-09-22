تأشيرة البرهان عالقة في واشنطن.. ما علاقة هدنة الـ90 يوما؟

أفادت وكالة " " بأن ترفض حتى الآن منح السوداني عبد الفتاح البرهان تأشيرة دخول، قبل كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، فيما قال مصدران للوكالة إن إصدار التأشيرة يبدو مرتبطا بموافقته على هدنة لمدة 90 يوما.

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ونقلت الوكالة عن مصدر ومحلل غربي مقرب من مسؤولين أميركيين وسودانيين أن منح البرهان التأشيرة قد يكون مشروطا بتوقيعه على مقترح وقف إطلاق النار الذي طرحه مستشار الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس.

ولم تعلق أو السلطات السودانية على طلبات "رويترز"، فيما لم يصدر أي تأكيد رسمي أميركي بشأن ربط التأشيرة بقبول الهدنة.

وفي رسالة مؤرخة في 21 أيلول اطلعت عليها "رويترز"، طالب السفير السوداني لدى الحارث إدريس أنطونيو غوتيريش بالتدخل لدى السلطات الأميركية لضمان إصدار التأشيرة، محذرا من أن استمرار الوضع "سيمنع فعليا رئيس دولة عضو في الأمم المتحدة من المشاركة شخصيا في أعمال الجمعية العامة".

، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن غوتيريش يشعر "بقلق بالغ" إزاء عدم إصدار التأشيرة حتى الآن، مشيرا إلى أن الأمانة العامة أثارت المسألة فورا مع السلطات الأميركية ولا تزال تتابعها.