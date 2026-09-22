الرئيس التركي: استمرار القتال لا يصب في مصلحة أحد

أكد الرئيس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن أسست مع وباكستان حلفاً دفاعياً لتعزيز التضامن بين الدول الثلاث، مؤكداً أن الهدف هو أن تكون حلول مشاكل المنطقة من داخلها.

وشدد على أن استمرار القتال لا يصب في مصلحة أحد، معتبراً أن الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأسود غير مقبولة، بغض النظر عمن يشنها.

وقال إن تركيا، بفضل صناعاتها الدفاعية واقتصادها، تبقى استقرار وسط النزاعات، مؤكداً أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق.

وأضاف أن تواصل المضي بخطوات واثقة، وأن تركيا ستواصل وقوفها إلى جانبها.

وأشار أردوغان إلى أن بلاده تواصل اتصالاتها بهدف استعادة سلامة الملاحة في البحر الأسود وضمان الأمن الغذائي، مؤكداً في الوقت نفسه إيمان تركيا بضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز.