تحطّم طائرة عسكرية قرب قاعدة أميركية في غرب ألمانيا

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تحطمت طائرة عسكرية في محيط قاعدة شبانجدالم الجوية الأميركية بمنطقة آيفل في بفالتس الواقعة غرب ، وأعلنت السلطات المحلية في المنطقة، أن شخصاً واحداً أُصيب في الحادث، وفقاً للنتائج الأولية، وفق « الألمانية».وأضافت السلطات أن فِرق الإطفاء والحماية من انتشرت في موقع الحادث.وقالت إدارة الإقليم: «لا يمكن للإقليم، في الوقت الراهن، تقديم أي معلومات بشأن ملابسات الحادث أو تفاصيل أخرى تتعلق به». ورفضت الأميركية الرد على استفسار عن الحادث.ويتمركز في شبانغدالم سِرب من مقاتلات «إف-16» الأميركية يضم نحو 20 طائرة. ويمثل السرب، الذي يدعم عمليات القوات الجوية الأميركية وحلف «ناتو» في أنحاء العالم، العنصر الأساسي للقاعدة الجوية. ويعمل في ، وفقاً لأحدث البيانات، نحو 5 آلاف موظف عسكري ومدني، إضافة إلى أفراد أُسرهم. كما توفر القاعدة الجوية الأميركية فرص عمل لما يتراوح بين 700 و800 ألماني.