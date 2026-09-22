الحرس الثوري: شددنا شروط إنهاء الحرب مع أميركا

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وأعلن محبي أن شددت شروطها لإنهاء الحرب مع ، بعد انهيار اتفاق أُبرم في حزيران بهدف إنهاء الأعمال القتالية.وقال: "لقد انتهكوا الاتفاق وارتكبوا عملاً شنيعاً آخر. لذلك شددنا شروطنا"، مضيفاً أنه إذا واصلت الولايات المتحدة هذا النهج، "فلن يزيدوا الأمور إلا صعوبة على أنفسهم".وأشار إلى أن الولايات المتحدة "ليس أمامها خيار" سوى قبول شروط ، بحسب رأيه.كما حذر من أن طهران "سترد بشكل أقوى" إذا شنت الولايات المتحدة هجمات جديدة عليها.وقال: "إذا تصرفوا بتهور وكرر التاريخ نفسه، فستشتد مقاومتنا بلا شك، مدعومة بالخبرة التي اكتسبناها. هذه المرة، لن نكتفي بالرد، بل سنتخذ موقفاً هجومياً، وستندم أميركا على أفعالها، وستتعرض لإذلال أكبر من أي وقت مضى".وأوضح محبي أن إيران شددت مطالبها منذ ذلك الحين، ومن بينها المطالبة بالإفراج مسبقاً عن كامل الأصول المجمدة البالغة 24 مليار دولار قبل بدء المفاوضات، بدلاً من الإفراج عنها على مراحل.واعترف محبي بأن الحصار الاقتصادي يضر بإيران، لكنه أكد أن "الولايات المتحدة لن تحقق أهدافها من خلال الحصار الاقتصادي".