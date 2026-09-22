تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الحرس الثوري: شددنا شروط إنهاء الحرب مع أميركا

Lebanon 24
22-09-2026 | 16:34
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الحرس الثوري: شددنا شروط إنهاء الحرب مع أميركا
الحرس الثوري: شددنا شروط إنهاء الحرب مع أميركا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية: "حاول الأميركيون التواصل معنا، لكننا نرفض أي تواصل من هذا النوع. تعاملنا مع العدو، ما دام مستمراً في عدائه سيتم حصراً بالسلاح"، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية تتولى الشؤون الدبلوماسية.
Advertisement

وأعلن محبي أن طهران شددت شروطها لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، بعد انهيار اتفاق أُبرم في حزيران بهدف إنهاء الأعمال القتالية.

وقال: "لقد انتهكوا الاتفاق وارتكبوا عملاً شنيعاً آخر. لذلك شددنا شروطنا"، مضيفاً أنه إذا واصلت الولايات المتحدة هذا النهج، "فلن يزيدوا الأمور إلا صعوبة على أنفسهم".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة "ليس أمامها خيار" سوى قبول شروط إيران، بحسب رأيه.

كما حذر من أن طهران "سترد بشكل أقوى" إذا شنت الولايات المتحدة هجمات جديدة عليها.

وقال: "إذا تصرفوا بتهور وكرر التاريخ نفسه، فستشتد مقاومتنا بلا شك، مدعومة بالخبرة التي اكتسبناها. هذه المرة، لن نكتفي بالرد، بل سنتخذ موقفاً هجومياً، وستندم أميركا على أفعالها، وستتعرض لإذلال أكبر من أي وقت مضى".

وأوضح محبي أن إيران شددت مطالبها منذ ذلك الحين، ومن بينها المطالبة بالإفراج مسبقاً عن كامل الأصول الإيرانية المجمدة البالغة 24 مليار دولار قبل بدء المفاوضات، بدلاً من الإفراج عنها على مراحل.

واعترف محبي بأن الحصار الاقتصادي يضر بإيران، لكنه أكد أن "الولايات المتحدة لن تحقق أهدافها من خلال الحصار الاقتصادي".
مواضيع ذات صلة
الحرس الثوري: مضيق هرمز لن يفتح إذا لم تقبل أميركا بشروطنا
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 03:52:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: تقديراتنا تشير لعدم استعداد أميركا وإسرائيل لحرب جديدة لكننا مستعدون إن أخطأتا التقدير
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 03:52:38 Lebanon 24 Lebanon 24
منها الانسحاب الإسرائيلي من لبنان.. الحرس الثوري يعلن "شروط إيران" لوقف الحرب
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 03:52:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري: سنحافظ على سيطرتنا على مضيق هرمز حتى تقبل الولايات المتحدة بشروط إيران
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 03:52:38 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية الإيرانية

الحرس الثوري الإيراني

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

وكالة الأنباء

الحرس الثوري

الإيرانية

الفرنسية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:47 | 2026-09-22
Lebanon24
16:40 | 2026-09-22
Lebanon24
16:38 | 2026-09-22
Lebanon24
16:25 | 2026-09-22
Lebanon24
16:20 | 2026-09-22
Lebanon24
16:00 | 2026-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24