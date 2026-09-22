عبر وسطاء.. ويتكوف يكشف تفاصيل المحادثات مع الوفد الإيراني في نيويورك

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كشف المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء، أن وإيران أجرتا محادثات مطولة عبر وسطاء، على هامش اجتماعات للأمم المتحدة في .وقال ويتكوف، في منشور على منصة "إكس"، إن الوسطاء تنقلوا بين الوفدين الأميركي والإيراني على مدار الثلاثاء، في إطار اتصالات غير مباشرة بين الجانبين.وتابع: "أتممنا بنجاح جولة من المناقشات نأمل أن تكون بناءة وواعدة"، مشيرا إلى أن الوسطاء سيواصلون جهودهم.وكان الرئيس الأميركي قد قال، أمس الثلاثاء، إن المحادثات مع مستمرة، معربا عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى تسوية، فيما أكدت أن الاتصالات يمكن أن تجري عبر وسطاء خلال اجتماعات الجمعية العامة.وتأتي تصريحات ويتكوف بعدما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران طرحت شروطا لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، تتضمن رفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات.وتأتي الاتصالات في وقت تسعى فيه وطهران إلى استكشاف فرص التوصل إلى تسوية تنهي الحرب المستمرة منذ نحو 7 أشهر، وسط خلافات بشأن شروط وقف القتال ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز والملف .وكان قد دعا، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تشديد العزلة الاقتصادية على إيران، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.