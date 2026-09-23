تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

المغرب يحذر: الجماعات المسلحة تهدد الملاحة والمضائق

Lebanon 24
23-09-2026 | 00:38
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
المغرب يحذر: الجماعات المسلحة تهدد الملاحة والمضائق
المغرب يحذر: الجماعات المسلحة تهدد الملاحة والمضائق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مساء الثلاثاء، من تنامي خطر الجماعات المسلحة، معتبرا أنها أصبحت تهديدا متزايدا لأمن الدول واستقرارها وللملاحة والممرات البحرية.
Advertisement

وقال بوريطة، في كلمة المغرب أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن دور هذه الجماعات لم يعد مقتصرا على النزاعات الداخلية، بل امتد إلى محاولة التحكم في الممرات البحرية وتهديد الملاحة والمضائق واستهداف منشآت داخل الدول.

وأضاف أن أكثر من مليوني شخص يعيشون في مناطق تشهد تنازعا على السيطرة، مشيرا إلى وجود نحو 130 جماعة مسلحة غير حكومية مصنفة أطرافا في نزاعات مسلحة حول العالم.

واعتبر وزير الخارجية المغربي أن هذه الجماعات تستخدم العنف لفرض الأمر الواقع، محذرا من الروابط التي تجمع بعضها بجماعات إرهابية ومنظمات إجرامية وشبكات للجريمة المنظمة.

ودعا بوريطة إلى التعامل بحزم مع الجماعات المسلحة، ومساءلة الدول التي قال إنها "ترعاها وتمولها وتسلحها وتوفر لها الملاذ والدعم".

وأضاف: "لا يمكن أن تتحول هذه الجماعات ورعاتها إلى وسيلة للإفلات من المسؤولية"، داعيا إلى فرض عقوبات رادعة ومحاسبة الجهات التي توفر لها الدعم.
مواضيع ذات صلة
مستشار الأمن القومي العراقي: لا مكان لجماعات مسلحة تهدد أمن دول الجوار
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 09:58:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: الجماعات المسلحة الرئيسية في إثيوبيا تشكل تحالفا ضد الحكومة
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 09:58:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أقوى الجماعات المسلحة في العراق.. من هي؟
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 09:58:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة البريطانية: هجمات الحوثيين تُهدد الاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة ومسارات التجارة عبر البحر الأحمر وباب المندب
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 09:58:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الجمعية العامة

وزير الخارجية

ناصر بوريطة

التحكم في

نيويورك

المغربي

ناصر بو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:50 | 2026-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:47 | 2026-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:38 | 2026-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:21 | 2026-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:14 | 2026-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:50 | 2026-09-23
Lebanon24
02:47 | 2026-09-23
Lebanon24
02:38 | 2026-09-23
Lebanon24
02:21 | 2026-09-23
Lebanon24
02:14 | 2026-09-23
Lebanon24
02:02 | 2026-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24