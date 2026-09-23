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عربي-دولي

دخلت حيّز التنفيذ.. عقوبات أميركية جديدة على قطاع الطيران الإيراني

Lebanon 24
23-09-2026 | 01:28
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دخلت حيّز التنفيذ.. عقوبات أميركية جديدة على قطاع الطيران الإيراني
دخلت حيّز التنفيذ.. عقوبات أميركية جديدة على قطاع الطيران الإيراني photos 0
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دخلت حزمة جديدة من العقوبات الأميركية المشدّدة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ الأربعاء، بعدما تعهّدت واشنطن بوقف كل شركات الطيران الإيرانية عن العمل ومعاقبة أيّ جهة تتعامل معها، بحسب "فرانس برس".
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وتعتبر العقوبات الجديدة، التي أعلنها وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الاثنين، مكمّلة لسلسلة إجراءات استهدفت قطاع الطيران الإيراني، في إطار مساعي الولايات المتحدة لزيادة الضغوط الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية في ضوء تعثّر العملية العسكرية.

ونقلت وكالتا "تسنيم" و"إيسنا" عن هيئة الطيران المدني الإيرانية أن مطاري بغداد ومسقط "لن يستقبلا" بعد الآن رحلات إيرانية اعتبارا من منتصف الليل.

لكن "تسنيم" أفادت مساء الثلاثاء بأن الرحلات الدولية الأخرى، "بما فيها المتجهة إلى إسطنبول، لا تزال مقررة في مواعيدها، ولا تواجه حاليا أي صعوبات".

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران للوكالتين إن مفاوضات جارية "لتحويل الرحلات المتجهة إلى بغداد إلى مطار النجف"،.

وبحسب "إيسنا"، تجري مفاوضات مماثلة مع سلطنة عُمان.

وفي حين لم تعلن الحكومة العراقية رسميا إجراءاتها بموجب العقوبات الأميركية، أكدت مصادر عدة بينها مسؤول حكومي رفيع المستوى، لـ"فرانس برس" أن بغداد ستلتزم القيود الأميركية.
 
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