عراقجي: استعادة الأمن البحري تتطلب توقف واشنطن عن زعزعة الأمن

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قال عباس عراقجي إن استعادة الأمن البحري في المنطقة تتطلب توقف الأميركية عن زعزعة الأمن والإرهاب الاقتصادي، بحسب "إرنا".أضاف :"إن انعدام الأمن في مضيق هرمز وتعطيل الملاحة البحرية هما نتيجة مباشرة للأعمال العدوانية التي تقوم بها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".وقال عراقجي، خلال لقاء مع وزيرة الخارجية النمساوية بيات مينل رايزينغر على هامش الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في : "إن استعادة الأمن البحري في المنطقة تتطلب وقف الأعمال التي تُزعزع الاستقرار والإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة".وحث الوزير جميع الدول، ولا سيما الأوروبية منها، على "وقف أي دعم لكيان الصهيوني" وإنهاء ما وصفه بـ"إفلاته من العقاب"، مشيرا إلى استمرار ما سماه "الإبادة الجماعية للفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي من قبل ، فضلا عن عدوانها المتواصل على ودول أخرى في المنطقة".