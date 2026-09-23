عراقجي: استعادة الأمن البحري تتطلب توقف واشنطن عن زعزعة الأمن

قال وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي إن استعادة الأمن البحري في المنطقة تتطلب توقف الولايات المتحدة
الأميركية عن زعزعة الأمن والإرهاب الاقتصادي، بحسب "إرنا".
أضاف :"إن انعدام الأمن في مضيق هرمز وتعطيل الملاحة البحرية هما نتيجة مباشرة للأعمال العدوانية التي تقوم بها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".
وقال عراقجي، خلال لقاء مع وزيرة الخارجية النمساوية بيات مينل رايزينغر على هامش الدورة
الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
: "إن استعادة الأمن البحري في المنطقة تتطلب وقف الأعمال التي تُزعزع الاستقرار والإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة".
وحث الوزير الإيراني
جميع الدول، ولا سيما الأوروبية منها، على "وقف أي دعم لكيان الاحتلال
الصهيوني" وإنهاء ما وصفه بـ"إفلاته من العقاب"، مشيرا إلى استمرار ما سماه "الإبادة الجماعية للفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي من قبل إسرائيل
، فضلا عن عدوانها المتواصل على لبنان
ودول أخرى في المنطقة".