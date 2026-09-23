خوفا من تحركات محتملة.. تغيير لافت في مسار طائرة نتنياهو إلى أميركا

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خلال زيارته المرتقبة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتخذ قرار تغيير وجهة هبوط طائرته الرسمية "جناح صهيون" من مطار جون إف. كينيدي في إلى ولاية نيوجيرسي.وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن القرار يرتبط بمخاوف إسرائيلية من تحركات محتملة لرئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، إلى جانب توقع احتجاجات مناهضة لنتنياهو خلال وجوده في المدينة.ومن المقرر أن يصل إلى صباح الخميس، ويلقي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم يغادر في المساء من دون المبيت في نيويورك.وبحسب التقرير، يجري بحث هبوط الطائرة في مطار نيوارك ليبرتي الدولي أو في مطار عسكري بولاية نيوجيرسي، فيما وصفت وسائل إعلام إسرائيلية الترتيبات بأنها غير مسبوقة.كما ألغى نتنياهو محطة كانت مقررة في تكساس للقاء إيلون ، ولن يلتقي الرئيس الأميركي خلال الزيارة، فيما تجري محاولات لترتيب لقاء مع ماركو روبيو.وكان ممداني قد تعهد خلال حملته بالسعي إلى توقيف نتنياهو استنادا إلى مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، قبل أن يقر لاحقا بأن سلطات مدينة نيويورك لا تملك صلاحية قانونية مستقلة لتنفيذها.