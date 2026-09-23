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عربي-دولي

خوفا من تحركات محتملة.. تغيير لافت في مسار طائرة نتنياهو إلى أميركا

Lebanon 24
23-09-2026 | 02:14
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خوفا من تحركات محتملة.. تغيير لافت في مسار طائرة نتنياهو إلى أميركا
خوفا من تحركات محتملة.. تغيير لافت في مسار طائرة نتنياهو إلى أميركا photos 0
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خلال زيارته المرتقبة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار تغيير وجهة هبوط طائرته الرسمية "جناح صهيون" من مطار جون إف. كينيدي في نيويورك إلى ولاية نيوجيرسي.
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وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن القرار يرتبط بمخاوف إسرائيلية من تحركات محتملة لرئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، إلى جانب توقع احتجاجات مناهضة لنتنياهو خلال وجوده في المدينة.

ومن المقرر أن يصل نتنياهو إلى الولايات المتحدة صباح الخميس، ويلقي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم يغادر في المساء من دون المبيت في نيويورك.

وبحسب التقرير، يجري بحث هبوط الطائرة في مطار نيوارك ليبرتي الدولي أو في مطار عسكري بولاية نيوجيرسي، فيما وصفت وسائل إعلام إسرائيلية الترتيبات بأنها غير مسبوقة.

كما ألغى نتنياهو محطة كانت مقررة في تكساس للقاء إيلون ماسك، ولن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الزيارة، فيما تجري محاولات لترتيب لقاء مع وزير الخارجية ماركو روبيو.

وكان ممداني قد تعهد خلال حملته الانتخابية بالسعي إلى توقيف نتنياهو استنادا إلى مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، قبل أن يقر لاحقا بأن سلطات مدينة نيويورك لا تملك صلاحية قانونية مستقلة لتنفيذها.




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