الشرع يكشف عن حديث بينه وبين ترامب عن الجولان ويؤكد: أرض سورية معترف بها دوليا

Advertisement

تحدث الرئيس السوري أحمد عن حديث دار بينه وبين الرئيس الأميركي بشأن ، قائلا إنه اقترح عليه مازحا منح ولاية نيوجيرسي بدلا من أرض سورية "لا يملكها".أتت تصريحات الشرع خلال جلسة حوارية نظمها مشروع التابع للمجلس الأطلسي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال الشرع إن وقف إلى جانب سوريا واتخذ قرارا "تاريخيا" برفع عنها، مؤكدا أنه تجمعه بالرئيس الأميركي علاقة خاصة.وروى أنه عندما دار الحديث سابقا مع ترامب بشأن اعتراف بالسيادة على الجولان، اقترح عليه مازحا إعطاء إسرائيل نيوجيرسي بدلا منها.وشدد الشرع على أن الجولان أرض سورية معترف بها دوليا، وأن ملكيتها ليست موضع تفاوض، مؤكدا أنه لا يحق لرئيس سوري أو أميركي التنازل عنها.وكشف الشرع أن تجري محادثات مباشرة مع إسرائيل منذ نحو عام، مشيرا إلى أن المفاوضات تقترب أحيانا من الاتفاق قبل أن تتراجع إسرائيل في المراحل الأخيرة.ولفت إلى أن الأولوية تتمثل في انسحاب إسرائيل من الأراضي التي سيطرت عليها بعد سقوط النظام السابق والعودة إلى خطوط عام 1974، قبل الانتقال إلى الترتيبات الأمنية ثم بحث إمكانية التوصل إلى سلام دائم.