الشرع يكشف عن حديث بينه وبين ترامب عن الجولان ويؤكد: أرض سورية معترف بها دوليا

تحدث الرئيس السوري أحمد الشرع
عن حديث دار بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب
بشأن الجولان
، قائلا إنه اقترح عليه مازحا منح إسرائيل
ولاية نيوجيرسي بدلا من أرض سورية "لا يملكها".
أتت تصريحات الشرع خلال جلسة حوارية نظمها مشروع سوريا
التابع للمجلس الأطلسي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال الشرع إن ترامب
وقف إلى جانب سوريا واتخذ قرارا "تاريخيا" برفع العقوبات
عنها، مؤكدا أنه تجمعه بالرئيس الأميركي علاقة خاصة.
وروى أنه عندما دار الحديث سابقا مع ترامب بشأن اعتراف واشنطن
بالسيادة الإسرائيلية
على الجولان، اقترح عليه مازحا إعطاء إسرائيل نيوجيرسي بدلا منها.
وشدد الشرع على أن الجولان أرض سورية معترف بها دوليا، وأن ملكيتها ليست موضع تفاوض، مؤكدا أنه لا يحق لرئيس سوري أو أميركي التنازل عنها.
وكشف الشرع أن دمشق
تجري محادثات مباشرة مع إسرائيل منذ نحو عام، مشيرا إلى أن المفاوضات تقترب أحيانا من الاتفاق قبل أن تتراجع إسرائيل في المراحل الأخيرة.
ولفت إلى أن الأولوية السورية
تتمثل في انسحاب إسرائيل من الأراضي التي سيطرت عليها بعد سقوط النظام السابق والعودة إلى خطوط عام 1974، قبل الانتقال إلى الترتيبات الأمنية ثم بحث إمكانية التوصل إلى سلام دائم.