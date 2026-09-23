المفاوضات تتحرك.. ترامب يضع موعدا محتملا لنهاية حرب إيران

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قال الرئيس الأميركي إن الحرب مع قد تنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية أو بعدها، في وقت كشفت فيه عن محادثات مطولة مع الوفد على هامش اجتماعات للأمم المتحدة في .وخلال اجتماعه مع قادة دول عربية وإسلامية، أكد أن الضربات الأميركية منعت إيران من امتلاك سلاح نووي، وألحقت أضرارا كبيرة باقتصادها، الذي قال إنه يواجه معدلات تضخم مرتفعة للغاية.وأضاف أن تعمل على عزل الاقتصاد الإيراني بشكل كامل، في إطار حملة الضغط التي تمارسها واشنطن على لدفعها إلى تغيير موقفها والتوصل إلى اتفاق.وكان ترامب أعلن أن مسؤولين أميركيين وإيرانيين أجروا محادثات وصفها بأنها "مثمرة جدا" و"جيدة جدا" على هامش اجتماعات الجمعية العامة، في إشارة إلى استمرار الاتصالات السياسية بالتوازي مع التصعيد العسكري والاقتصادي.