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عربي-دولي

المفاوضات تتحرك.. ترامب يضع موعدا محتملا لنهاية حرب إيران

Lebanon 24
23-09-2026 | 02:38
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المفاوضات تتحرك.. ترامب يضع موعدا محتملا لنهاية حرب إيران
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران قد تنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية أو بعدها، في وقت كشفت فيه واشنطن عن محادثات مطولة مع الوفد الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
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وخلال اجتماعه مع قادة دول عربية وإسلامية، أكد ترامب أن الضربات الأميركية منعت إيران من امتلاك سلاح نووي، وألحقت أضرارا كبيرة باقتصادها، الذي قال إنه يواجه معدلات تضخم مرتفعة للغاية.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل على عزل الاقتصاد الإيراني بشكل كامل، في إطار حملة الضغط التي تمارسها واشنطن على طهران لدفعها إلى تغيير موقفها والتوصل إلى اتفاق.

وكان ترامب أعلن أن مسؤولين أميركيين وإيرانيين أجروا محادثات وصفها بأنها "مثمرة جدا" و"جيدة جدا" على هامش اجتماعات الجمعية العامة، في إشارة إلى استمرار الاتصالات السياسية بالتوازي مع التصعيد العسكري والاقتصادي.
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