بعد كلام ترامب.. إيران تُحذر: أي هجوم أميركي جديد سيواجه برد أشد ومدمر

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قامت القوات المسلحة بالتحذير من أن أي هجوم أميركي جديد على سيواجه برد وصفته بأنه "أشد ومدمر وغير متوقع"، في تصعيد للخطاب بين وواشنطن بالتزامن مع استمرار اتصالات غير مباشرة بين الجانبين.وقالت العامة للقوات المسلحة الإيرانية إن تكرار التهديدات الأميركية "ليس دليلا على القوة"، مؤكدة استعداد طهران للرد على أي جولة عسكرية جديدة.من جانبه، شكك المتحدث باسم حسين محبي في تهديدات الرئيس الأميركي ، قائلا إن سبق أن أطلق تهديدات لم ينفذها، وإنه يعود الآن إلى إطلاق تهديدات جديدة.كما أكد محمد باقر قاليباف أن بلاده لن تستسلم للضغوط، ولن تقبل بما وصفه بمحاولات إخضاعها.وتأتي التصريحات الإيرانية بعد حديث ترامب أمام للأمم المتحدة عن قرارات كبيرة تتعلق بمستقبل المواجهة مع طهران.