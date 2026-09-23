بعد كلام ترامب.. إيران تُحذر: أي هجوم أميركي جديد سيواجه برد أشد ومدمر

قامت القوات المسلحة الإيرانية
بالتحذير من أن أي هجوم أميركي جديد على إيران
سيواجه برد وصفته بأنه "أشد ومدمر وغير متوقع"، في تصعيد للخطاب بين طهران
وواشنطن بالتزامن مع استمرار اتصالات غير مباشرة بين الجانبين.
وقالت هيئة الأركان
العامة للقوات المسلحة الإيرانية إن تكرار التهديدات الأميركية "ليس دليلا على القوة"، مؤكدة استعداد طهران للرد على أي جولة عسكرية جديدة.
من جانبه، شكك المتحدث باسم الحرس الثوري
حسين محبي في تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، قائلا إن ترامب
سبق أن أطلق تهديدات لم ينفذها، وإنه يعود الآن إلى إطلاق تهديدات جديدة.
كما أكد رئيس البرلمان الإيراني
محمد باقر قاليباف أن بلاده لن تستسلم للضغوط، ولن تقبل بما وصفه بمحاولات إخضاعها.
وتأتي التصريحات الإيرانية بعد حديث ترامب أمام الجمعية العامة
للأمم المتحدة عن قرارات كبيرة تتعلق بمستقبل المواجهة مع طهران.