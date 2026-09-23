تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد كلام ترامب.. إيران تُحذر: أي هجوم أميركي جديد سيواجه برد أشد ومدمر

Lebanon 24
23-09-2026 | 02:47
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعد كلام ترامب.. إيران تُحذر: أي هجوم أميركي جديد سيواجه برد أشد ومدمر
بعد كلام ترامب.. إيران تُحذر: أي هجوم أميركي جديد سيواجه برد أشد ومدمر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قامت القوات المسلحة الإيرانية بالتحذير من أن أي هجوم أميركي جديد على إيران سيواجه برد وصفته بأنه "أشد ومدمر وغير متوقع"، في تصعيد للخطاب بين طهران وواشنطن بالتزامن مع استمرار اتصالات غير مباشرة بين الجانبين.
Advertisement

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إن تكرار التهديدات الأميركية "ليس دليلا على القوة"، مؤكدة استعداد طهران للرد على أي جولة عسكرية جديدة.

من جانبه، شكك المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي في تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلا إن ترامب سبق أن أطلق تهديدات لم ينفذها، وإنه يعود الآن إلى إطلاق تهديدات جديدة.

كما أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده لن تستسلم للضغوط، ولن تقبل بما وصفه بمحاولات إخضاعها.

وتأتي التصريحات الإيرانية بعد حديث ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن قرارات كبيرة تتعلق بمستقبل المواجهة مع طهران.
مواضيع ذات صلة
مستشار المرشد يلوح برد "عسكري واقتصادي مدمر" على أي هجوم جديد
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 12:37:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركي يُحذّر: ترامب يواجه خطر اتساع نطاق الحرب الإقليمية مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 12:37:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إذا ردت إيران على هذا الهجوم المبرر للغاية فستُضرب مرة أخرى بمستوى أشد وأقوى بكثير
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 12:37:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إيران تواجه انهياراً اقتصادياً وعسكرياً مدمراً
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 12:37:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الجمعية العامة

رئيس البرلمان

دونالد ترامب

هيئة الأركان

الحرس الثوري

الإيرانية

البرلمان

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:10 | 2026-09-23
Lebanon24
05:07 | 2026-09-23
Lebanon24
03:48 | 2026-09-23
Lebanon24
03:42 | 2026-09-23
Lebanon24
03:35 | 2026-09-23
Lebanon24
03:32 | 2026-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24