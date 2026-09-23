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عربي-دولي

في خطوة هي الأولى من نوعها.. رئيس الصين يبدأ زيارة لواشنطن

Lebanon 24
23-09-2026 | 02:50
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في خطوة هي الأولى من نوعها.. رئيس الصين يبدأ زيارة لواشنطن
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يغادر الرئيس الصيني شي جين بينغ بكين، الأربعاء، متوجها إلى الولايات المتحدة في أول زيارة رسمية له إلى البلاد منذ 11 عاما، لعقد قمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسط ملفات شائكة تتصدرها التجارة وتايوان والتوترات الجيوسياسية.
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وتستمر زيارة شي من 23 إلى 25 ايلول، فيما أفادت تقارير إعلامية بأن ترامب يعتزم استقباله شخصيا لدى وصوله إلى الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يحظى الرئيس الصيني شي جين بينغ باستقبال نادر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب عند وصوله إلى واشنطن، الأربعاء، إذ سيتوجه ترامب إلى مدرج قاعدة أندروز لاستقبال طائرة نظيره الصيني، بدلا من انتظار وصوله إلى البيت الأبيض.

ويظهر قرار ترامب استقبال شي في قاعدة أندروز المشتركة، الواقعة خارج واشنطن مباشرة، بدلا من استقباله في المقر الرئاسي، إلى أي مدى يسعى الرئيس الأميركي إلى تكريم الرئيس الصيني خلال أول زيارة دولة له إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد.

قمة بين أكبر قوتين

وتعود آخر زيارة رسمية لشي إلى الولايات المتحدة إلى ايلول 2015، عندما زار سياتل وواشنطن ونيويورك، والتقى آنذاك الرئيس باراك أوباما.

وقالت الخارجية الصينية إن شي وترامب سيبحثان القضايا الرئيسية في العلاقات الثنائية، إضافة إلى ملفات دولية تتعلق بالسلام والتنمية.

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قد أجرى مباحثات مع نظيره الأميركي ماركو روبيو قبيل الزيارة، وسط مساع من الجانبين لإدارة الخلافات والحفاظ على قنوات الحوار.

تايوان في قلب المباحثات

ولم تكشف بكين حتى الآن البرنامج التفصيلي للقمة، لكن "رويترز" أفادت بأن شي يتجه إلى الضغط على ترامب بشأن مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان، مستندا إلى البيان الأميركي الصيني المشترك الصادر عام 1982.

وتأتي الزيارة أيضا وسط خلافات تجارية واستراتيجية واسعة بين واشنطن وبكين، ما يمنح القمة أهمية تتجاوز العلاقات الثنائية إلى مستقبل التوازن بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
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