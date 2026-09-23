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عربي-دولي

زيلينسكي: روسيا تعتزم شن هجوم كبير مجددا على أوكرانيا

Lebanon 24
23-09-2026 | 03:35
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زيلينسكي: روسيا تعتزم شن هجوم كبير مجددا على أوكرانيا
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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا تعتزم شن هجوم كبير مجددا على بلاده، وذلك في تصريحات نُشرت أمس الثلاثاء.
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وكتب زيلينسكي على تطبيق تلغرام، متحدثا عن اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن أوكرانيا على تواصل مستمر مع حلفائها للحصول على أنظمة جديدة للدفاع الجوي.

وقال زيلينسكي "توجد معلومات مخابراتية الآن تفيد بأن روسيا تستعد لشن هجوم جديد واسع النطاق على أوكرانيا".

كما أضاف أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا "في وقت يعيش فيه الأوكرانيون يوميا تحت تهديد الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة".

وتشن القوات الروسية منذ فترة طويلة هجمات ليلية واسعة النطاق باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ، لكنها غيّرت أساليبها خلال الأسابيع الماضية، عبر إطلاق وابل متواصل من الهجمات على مدار اليوم.
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