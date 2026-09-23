في إثيوبيا.. مسلحو تيغراي يسيطرون على مطار عاصمة الإقليم

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سيطر المسلحون في تيغراي في شمال إثيوبيا على مطار عاصمة الإقليم، بحسب ما أفادت مصادر أمنية ومحلية اليوم الأربعاء، في وقت تتصاعد التوترات مع الحكومة الفدرالية.وقال موظف في مطار ألولا أبا نيغا في العاصمة ميكيلي، "بينما كنّا في طريقنا إلى للعمل، اتصل مشرفنا بالسائق وأخبره بأنّ قوات تيغراي سيطرت على المطار.. ونظرا لعدم وجود رحلات جوية، طُلب منا العودة إلى منازلنا".وأكد مصدر أمني في هذه المعلومات.من جهتها، قالت إنها علقت رحلاتها إلى ميكيلي وأكسوم وشاير في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا.وأوضحت الشركة أن سبب التعليق هو "الوضع الراهن في منطقة تيغراي"، دون الإدلاء بتفاصيل أخرى.وتزامنا مع الحادث، أضاف مدون على : "أُلغيت جميع الرحلات الجوية بين تيغراي وأديس أبابا".