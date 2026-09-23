بقيمة 2.45 مليار دولار.. أكسيوس: "مجلس السلام" سيعلن عن خطة تعافي لغزة

كشف موقع "أكسيوس"، اليوم الأربعاء، أن "مجلس السلام" بقيادة الرئيس الأميركي يعتزم الإعلان عن خطة تعافي لقطاع غزة بقيمة 2.45 مليار دولار.وتوفر الخطة، التي تضم 66 مشروعاً، واحدة من أكثر خرائط الطريق شمولاً لرسم معالم الأشهر الأولى من والحكم في غزة بعد الحرب، وتعد حصيلة عام من العمل المشترك بين عشرات الخبراء في مجلس السلام الذي يضم 28 دولة، والحكومة التكنوقراطية .

وفقاً لنسخة حصل عليها موقع "أكسيوس"، تتوزع النفقات على المساكن المؤقتة، وإزالة الأنقاض، وإصلاح المستشفيات وشبكات الطرق، والإنعاش الاقتصادي، ونشر قوة أمنية متعددة الجنسيات.وتسعى الخطة إلى إقامة نظام حوكمة واقتصاد حيوي من وسط الكارثة، غير أن المضي بها يتطلب تعاوناً كلياً من وحماس.أكد التقرير الأميركي أنه رغم موافقة حكومة مبدئياً على بعض الجوانب، إلا أنها ترفض البدء في التنفيذ لأسباب سياسية داخلية قبل الانتخابات المرتقبة في 27 تشرين الأول.وعلى ، وافقت مبدئياً على نزع السلاح دون أن يُختبر ذلك بعد، لكون إسرائيل ترفض تطبيق وقف إطلاق نار لمدة 14 يوماً قبل بدء العملية.وتقدر الخطة الأضرار المادية في غزة بـ 35.2 مليار دولار، مشيرة إلى أن التعافي الكامل وإعادة الإعمار يتطلبان نحو 71.4 مليار دولار خلال العقد المقبل.وتتوزع المشاريع الـ 66 على 6 مجالات: البنية التحتية، التنمية البشرية، التسريع الاقتصادي، التحول الرقمي، الشؤون القانونية، والسلام والأمن. (إرم نيوز)