الكرملين: موقفنا من احتمال عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي لم يتغير

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قال الكرملين، الأربعاء، إن موقف من احتمال عقد لقاء بين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لم يتغير، مشيرا أن على الأخير القدوم إلى العاصمة الروسية لإجراء محادثات.واعتبر الكرملين أن على الرئيس الأوكراني أن يأتي إلى موسكو لإجراء أي محادثات مستقبلية بعد اتخاذه قرارات معينة.وأضاف الكرملين: "موقفنا من احتمال عقد لقاء بين وزيلينسكي لم يتغير"، مشيرا إلى أنه لا توجد تفاصيل ملموسة بشأن خطط لعقد أي اجتماع رفيع المستوى حول .كما تطرق الكرملين إلى تصريحات رئيس الوزراء آندي بيرنهام في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والتي اتهم فيها بالتدخل في الانتخابات عام 2019 وكذلك المسؤولية عن هجمات سيبرانية طالت عدة مؤسسات بريطانية، معتبرا أن تلك التصريحات تؤجج المشاعر المعادية لروسيا ولم تسهم في تقريب خفض التصعيد في . (سكاي نيوز عربية)