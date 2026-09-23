تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إغلاق مراكز الاقتراع في المغرب وبدء فرز أصوات الانتخابات التشريعية

Lebanon 24
23-09-2026 | 15:57
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
إغلاق مراكز الاقتراع في المغرب وبدء فرز أصوات الانتخابات التشريعية
إغلاق مراكز الاقتراع في المغرب وبدء فرز أصوات الانتخابات التشريعية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أغلقت مكاتب التصويت في مختلف أنحاء المغرب، مساء الأربعاء، أبوابها بعد انتهاء الاقتراع في الانتخابات التشريعية، لتبدأ عمليات فرز وإحصاء الأصوات تمهيداً لإعلان النتائج وتحديد تركيبة مجلس النواب الجديد.
Advertisement

واستمرت عملية التصويت 11 ساعة، من الثامنة صباحاً حتى السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، لاختيار أعضاء مجلس النواب.

وبدأت فور إغلاق المكاتب عمليات فرز وإحصاء الأصوات بحضور ممثلي لوائح الترشيح، الذين يحق لهم قانوناً متابعة مختلف مراحل الاقتراع والفرز والحصول على نسخ من المحاضر الانتخابية.

ويتنافس أكثر من 7 آلاف مرشح على أصوات نحو 16 مليون ناخب، لاختيار 395 نائباً، بينهم 305 نواب عبر الدوائر المحلية و90 نائباً عن الدوائر الجهوية المخصصة للنساء.

وبلغ عدد المرشحات 2658 امرأة، أي نحو 36.5% من إجمالي الترشيحات.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن نسبة المشاركة على المستوى الوطني بلغت 28.05% حتى الساعة الخامسة مساءً.

مراقبة الانتخابات

وشارك في مراقبة العملية الانتخابية 3006 مراقبين معتمدين يمثلون المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعيات مغربية، إلى جانب نحو 200 مراقب من هيئات ومنظمات دولية وإقليمية وبعثات دبلوماسية.

وأكدت وزارة الداخلية حق ممثلي لوائح المرشحين في مراقبة التصويت والفرز وإحصاء الأصوات، والحصول على نسخ من المحاضر التي تتمتع بالحجية القانونية نفسها للمحاضر الأصلية.
مواضيع ذات صلة
بعد مقتل ثلاثة ناخبين.. فتح مراكز الاقتراع لانتخاب برلمان في الفلبين
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 04:49:52 Lebanon 24 Lebanon 24
فتح صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الدوما الروسي
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 04:49:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: الانتخابات التشريعية في روسيا تجرى في ظل قمع ممنهج
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 04:49:52 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الرئيس الفلسطيني: لا رجعة عن قرار إجراء الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني المقبل
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 04:49:52 Lebanon 24 Lebanon 24

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

وزارة الداخلية قد

وزارة الداخلية

المجلس الوطني

مجلس الوطني

الانتخابية

دبلوماسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-09-23
Lebanon24
18:56 | 2026-09-23
Lebanon24
18:36 | 2026-09-23
Lebanon24
16:50 | 2026-09-23
Lebanon24
16:24 | 2026-09-23
Lebanon24
16:15 | 2026-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24