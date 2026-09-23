قبيل قمة ترامب وشي.. اتفاق أميركي صيني على تمديد الهدنة التجارية

Advertisement

أعلن الأميركي سكوت بيسنت، أن والصين اتفقتا على تمديد "اتفاق " التجاري حتى 10 كانون الأول المقبل، بالتزامن مع وصول الرئيس الصيني شي جين بينج إلى في زيارة دولة.وأضاف بيسنت، أن الاتفاق جاء عقب محادثات أجراها مع الصيني خه لي فنج، سبقت القمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي والصيني شي جين بينج.وقال: "اجتمعنا اليوم لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق أكبر، بدلاً من الاكتفاء بسلسلة من التفاهمات الأصغر. واتفقنا على تمديد ما نسميه اتفاق بوسان"، موضحاً أن التمديد سيستمر حتى 10 كانون الثاني2027.وأوضح بيسنت أن المفاوضات مع خه لي فنج استمرت نحو 12 ساعة في ، الأحد، قبل أن يجتمع الجانبان مجدداً، لمواصلة العمل على اتفاق أوسع، بدلاً من الاكتفاء بسلسلة من الاتفاقات المحدودة.وأضاف أن المهلة التي كان مقرراً انتهاؤها في نوفمبر ترتبط بالاتفاق الذي توصل إليه البلدان العام الماضي بشأن الرسوم الجمركية والعناصر الأرضية النادرة، مشيراً إلى أن تمديدها 60 يوماً يهدف إلى منح الطرفين مزيداً من الوقت لصياغة اتفاق أشمل.