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عربي-دولي

وزير خارجية ألمانيا يُحذر: هجمات موسكو ضد أوروبا بلغت "مستوى جديدا"

Lebanon 24
23-09-2026 | 23:27
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قام وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بالتحذير من تصاعد ما وصفه بـ"العدوان الروسي" ضد أوروبا، معتبرا أن الهجمات الهجينة التي تستهدف الدول الداعمة لأوكرانيا بلغت "مستوى جديدا".
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وقال فاديفول، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "لقد وصلت الهجمات الهجينة الروسية ضد من يدعمون أوكرانيا ويدعمون القانون الدولي إلى مستوى جديد".

وأشار الوزير الألماني إلى محاولة هجوم في مطار لايبزيغ مطلع أغسطس، متهما روسيا بمحاولة تفجير طائرتي شحن أوكرانيتين باستخدام طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات.

وقال: "هذا ليس مثالا منفردا على التصعيد الروسي المتهور والخطير في أوروبا"، مشيرا إلى أن تداعيات الحرب في أوكرانيا تمتد إلى مناطق أخرى من العالم.

واتهم فاديفول موسكو أيضا بتفاقم أزمة الغذاء عالميا، قائلا إن الهجمات على الموانئ تعرقل صادرات الحبوب الأوكرانية.

وجدد وزير الخارجية الألماني الدعوة إلى وقف كامل وفوري لإطلاق النار وتبادل أسرى الحرب، والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف أن أوكرانيا والدول الأوروبية وألمانيا مستعدة للمساهمة في مسار تفاوضي، متهما روسيا بمواصلة رفض هذا المسار.


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