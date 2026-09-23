وزير خارجية ألمانيا يُحذر: هجمات موسكو ضد أوروبا بلغت "مستوى جديدا"

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قام الألماني يوهان فاديفول بالتحذير من تصاعد ما وصفه بـ"العدوان الروسي" ضد ، معتبرا أن الهجمات الهجينة التي تستهدف الدول الداعمة لأوكرانيا بلغت "مستوى جديدا".وقال فاديفول، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي على هامش اجتماعات للأمم المتحدة في : "لقد وصلت الهجمات الهجينة الروسية ضد من يدعمون ويدعمون القانون الدولي إلى مستوى جديد".وأشار الوزير الألماني إلى محاولة هجوم في مطار لايبزيغ مطلع أغسطس، متهما بمحاولة تفجير طائرتي شحن أوكرانيتين باستخدام طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات.وقال: "هذا ليس مثالا منفردا على التصعيد الروسي المتهور والخطير في أوروبا"، مشيرا إلى أن تداعيات الحرب في أوكرانيا تمتد إلى مناطق أخرى من العالم.واتهم فاديفول أيضا بتفاقم أزمة الغذاء عالميا، قائلا إن الهجمات على الموانئ تعرقل صادرات الحبوب .وجدد وزير الخارجية الألماني الدعوة إلى وقف كامل وفوري لإطلاق النار وتبادل أسرى الحرب، والعودة إلى طاولة المفاوضات.وأضاف أن أوكرانيا والدول الأوروبية وألمانيا مستعدة للمساهمة في مسار تفاوضي، متهما روسيا بمواصلة رفض هذا المسار.