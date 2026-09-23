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عربي-دولي

الرئيس الصيني: بكين وواشنطن يجب أن تكونا "شريكتين لا خصمين"

Lebanon 24
23-09-2026 | 23:28
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الرئيس الصيني: بكين وواشنطن يجب أن تكونا شريكتين لا خصمين
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أمل الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، من الولايات المتحدة تعزيز التعاون بين البلدين، مشددا على أن بكين وواشنطن "ينبغي أن تكونا شريكتين لا خصمين".
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وقال شي، في تصريحات مكتوبة نشرتها وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية: "الشعبان الصيني والأميركي تمتعا منذ فترة طويلة بتبادلات ودية، ومصالحنا متشابكة بعمق".

وجاءت تصريحات الرئيس الصيني بعد ساعات من وصوله إلى الولايات المتحدة في زيارة دولة تستمر 3 أيام، حيث استقبله الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند قرب واشنطن.

وتعد هذه أول زيارة لشي إلى واشنطن منذ نحو عقد، ومن المقرر أن تتخللها قمة مع ترامب، إلى جانب مأدبة عشاء رسمية يقيمها الرئيس الأميركي على شرف نظيره الصيني، اليوم الخميس، بحضور مسؤولين تنفيذيين في شركات أميركية.

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