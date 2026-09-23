الرئيس الصيني: بكين وواشنطن يجب أن تكونا "شريكتين لا خصمين"

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أمل ، اليوم الخميس، من تعزيز التعاون بين البلدين، مشددا على أن وواشنطن "ينبغي أن تكونا شريكتين لا خصمين".وقال شي، في تصريحات مكتوبة نشرتها وكالة "شينخوا" الرسمية: "الشعبان الصيني والأميركي تمتعا طويلة بتبادلات ودية، ومصالحنا متشابكة بعمق".وجاءت تصريحات الرئيس الصيني بعد ساعات من وصوله إلى الولايات المتحدة في زيارة دولة تستمر 3 أيام، حيث استقبله الرئيس الأميركي في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند قرب .وتعد هذه أول زيارة لشي إلى واشنطن منذ نحو عقد، ومن المقرر أن تتخللها قمة مع ، إلى جانب مأدبة عشاء رسمية يقيمها الرئيس الأميركي على شرف نظيره الصيني، اليوم الخميس، بحضور مسؤولين تنفيذيين في شركات أميركية.