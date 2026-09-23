الرئيس الصيني: بكين وواشنطن يجب أن تكونا "شريكتين لا خصمين"

أمل الرئيس الصيني شي جين بينغ
، اليوم الخميس، من الولايات المتحدة
تعزيز التعاون بين البلدين، مشددا على أن بكين
وواشنطن "ينبغي أن تكونا شريكتين لا خصمين".
وقال شي، في تصريحات مكتوبة نشرتها وكالة "شينخوا" الصينية
الرسمية: "الشعبان الصيني والأميركي تمتعا منذ فترة
طويلة بتبادلات ودية، ومصالحنا متشابكة بعمق".
وجاءت تصريحات الرئيس الصيني بعد ساعات من وصوله إلى الولايات المتحدة في زيارة دولة تستمر 3 أيام، حيث استقبله الرئيس الأميركي دونالد ترامب
في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند قرب واشنطن
.
وتعد هذه أول زيارة لشي إلى واشنطن منذ نحو عقد، ومن المقرر أن تتخللها قمة مع ترامب
، إلى جانب مأدبة عشاء رسمية يقيمها الرئيس الأميركي على شرف نظيره الصيني، اليوم الخميس، بحضور مسؤولين تنفيذيين في شركات أميركية.