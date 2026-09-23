الرئيسة الموقتة لفنزويلا تتعهّد بإجراء انتخابات وصولاً إلى "ديمقراطية كاملة"

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قالت ديلسي رودريجيز، القائمة بأعمال الرئيس في ، إن البلاد ستجري انتخابات في إطار عملية انتقالية ⁠نحو " الكاملة"، لكنها لم ‌تحدد في كلمتها أمام للأمم المتحدة موعداً لإجراء تلك الانتخابات.وذكرت رودريجي: "أريد أن أوضح هذا الأمر تماماً أمام الجمعية العامة: ستكون هناك انتخابات في فنزويلا".وقالت إن الحكومة بدأت محادثات مع وستضْمن مشاركة جميع . وأضافت أن العمل جار على إعداد ⁠المؤسسات الوطنية للعملية .وأضافت: "بدأت فنزويلا عملية تحول حتى تولد من جديد... لبناء بلد أكثر حرية للجميع، وأكثر ازدهاراً، وأكثر تصالحاً مع ‌نفسه".