تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الرئيسة الموقتة لفنزويلا تتعهّد بإجراء انتخابات وصولاً إلى "ديمقراطية كاملة"

Lebanon 24
23-09-2026 | 23:24
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الرئيسة الموقتة لفنزويلا تتعهّد بإجراء انتخابات وصولاً إلى ديمقراطية كاملة
الرئيسة الموقتة لفنزويلا تتعهّد بإجراء انتخابات وصولاً إلى ديمقراطية كاملة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت ديلسي رودريجيز، القائمة بأعمال الرئيس في فنزويلا، إن البلاد ستجري انتخابات في إطار عملية انتقالية ⁠نحو "الديمقراطية الكاملة"، لكنها لم ‌تحدد في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة موعداً لإجراء تلك الانتخابات.
Advertisement

وذكرت رودريجي: "أريد أن أوضح هذا الأمر تماماً أمام الجمعية العامة: ستكون هناك انتخابات في فنزويلا".

وقالت إن الحكومة بدأت محادثات مع المعارضة وستضْمن مشاركة جميع القوى السياسية. وأضافت أن العمل جار على إعداد ⁠المؤسسات الوطنية للعملية الانتخابية.

وأضافت: "بدأت فنزويلا عملية تحول ديمقراطي حتى تولد من جديد... لبناء بلد أكثر حرية للجميع، وأكثر ازدهاراً، وأكثر تصالحاً مع ‌نفسه".
مواضيع ذات صلة
الخارجية الفرنسية: فرنسا تأسف لعدم توفر شروط إجراء انتخابات حرة وتعددية وديمقراطية في روسيا
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 11:57:20 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تتعهد بتكثيف الضربات على كييف ردًا على هجمات بالمسيّرات يوم انتخابات مجلس الدوما
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 11:57:20 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس صربيا يُعلن عن إجراء إنتخابات نيابيّة مبكرة في تشرين الأوّل المُقبل
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 11:57:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني يرفض إجراء انتخابات في البلاد في ظل الحرب الدائرة مع روسيا
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 11:57:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الجمعية العامة

القوى السياسية

الديمقراطية

الديمقراطي

الانتخابية

ديمقراطي

المعارضة

فنزويلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:55 | 2026-09-24
Lebanon24
04:51 | 2026-09-24
Lebanon24
04:42 | 2026-09-24
Lebanon24
04:38 | 2026-09-24
Lebanon24
04:35 | 2026-09-24
Lebanon24
04:30 | 2026-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24