الرئيسة الموقتة لفنزويلا تتعهّد بإجراء انتخابات وصولاً إلى "ديمقراطية كاملة"

قالت ديلسي رودريجيز، القائمة بأعمال الرئيس في فنزويلا
، إن البلاد ستجري انتخابات في إطار عملية انتقالية نحو "الديمقراطية
الكاملة"، لكنها لم تحدد في كلمتها أمام الجمعية العامة
للأمم المتحدة موعداً لإجراء تلك الانتخابات.
وذكرت رودريجي: "أريد أن أوضح هذا الأمر تماماً أمام الجمعية العامة: ستكون هناك انتخابات في فنزويلا".
وقالت إن الحكومة بدأت محادثات مع المعارضة
وستضْمن مشاركة جميع القوى السياسية
. وأضافت أن العمل جار على إعداد المؤسسات الوطنية للعملية الانتخابية
.
وأضافت: "بدأت فنزويلا عملية تحول ديمقراطي
حتى تولد من جديد... لبناء بلد أكثر حرية للجميع، وأكثر ازدهاراً، وأكثر تصالحاً مع نفسه".