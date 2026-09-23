يصل مداها إلى 115 كيلومتراً...كوريا الشمالية تختبر صواريخ موجهة

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أفادت الشمالية، بأن أجرت اختبار إطلاق لمنظومة مطورة لقاذفات الصواريخ المتعددة الموجهة عيار 240 ملم.وذكرت الوكالة أن الاختبار أثبت دقة وتفوق الصواريخ ذات المدى الموسع، التي تستخدم منظومة توجيه دقيقة ذاتية التشغيل.وأضافت أن الصواريخ قادرة على ضرب أهداف على بعد 100 كيلومتر في وضع التحليق محدد المسار، و115 كيلومتراً في وضع الانزلاق المدمج.وقالت الوكالة إن تطوير مثل هذه الصواريخ يضمن لكوريا الشمالية تغيراً كبيراً في جاهزية القوة النارية على طول الحدود الجنوبية، في إشارة إلى الحدود التي تشترك فيها مع .ونقلت الوكالة عن باك جونج ، اللجنة العسكرية المركزية الذي الاختبار، تشديده على ضرورة تركيز "قوات الهجوم الأكثر فتكاً وتدميراً" على الحدود الجنوبية.وأشاد زعيم جونج أون باختبار بلاده لسلاح جديد، وصفته بيونج يانج بأنه "فرط صوتي"، قائلاً إنه "سيسبّب لأعدائنا صداعاً لا علاج له".وتواصل بيونج يانج تطوير ترسانتها من الأسلحة التكتيكية والتقليدية التي تعتزم نشرها بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية.