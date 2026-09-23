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عربي-دولي

يصل مداها إلى 115 كيلومتراً...كوريا الشمالية تختبر صواريخ موجهة

Lebanon 24
23-09-2026 | 23:33
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يصل مداها إلى 115 كيلومتراً...كوريا الشمالية تختبر صواريخ موجهة
يصل مداها إلى 115 كيلومتراً...كوريا الشمالية تختبر صواريخ موجهة photos 0
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أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بأن كوريا الشمالية أجرت اختبار إطلاق لمنظومة مطورة لقاذفات الصواريخ المتعددة الموجهة عيار 240 ملم.
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وذكرت الوكالة أن الاختبار أثبت دقة وتفوق الصواريخ ذات المدى الموسع، التي تستخدم منظومة توجيه دقيقة ذاتية التشغيل.

وأضافت أن الصواريخ قادرة على ضرب أهداف على بعد 100 كيلومتر في وضع التحليق محدد المسار، و115 كيلومتراً في وضع الانزلاق المدمج.

وقالت الوكالة إن تطوير مثل هذه الصواريخ يضمن لكوريا الشمالية تغيراً كبيراً في جاهزية القوة النارية على طول الحدود الجنوبية، في إشارة إلى الحدود التي تشترك فيها مع كوريا الجنوبية.

ونقلت الوكالة عن باك جونج تشون، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الذي أشرف على الاختبار، تشديده على ضرورة تركيز "قوات الهجوم الأكثر فتكاً وتدميراً" على الحدود الجنوبية.

وأشاد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون باختبار بلاده لسلاح جديد، وصفته بيونج يانج بأنه "فرط صوتي"، قائلاً إنه "سيسبّب لأعدائنا صداعاً لا علاج له".

وتواصل بيونج يانج تطوير ترسانتها من الأسلحة التكتيكية والتقليدية التي تعتزم نشرها بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية.


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وكالة الأنباء المركزية

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كوريا الشمالية

وكالة الأنباء

الشمالية كيم

نائب رئيس

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