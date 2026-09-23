هجوم روسي بصواريخ باليستية استهدف كييف.. وسقوط قتلى وجرحى

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في وقت مبكر اليوم الخميس، قُتل شخصان على الأقل وأصيب 6 آخرون في هجوم روسي بصواريخ باليستية استهدف العاصمة ، وفق ما أفاد عمدة المدينة .وسُمع دوي سلسلة انفجارات قوية في أنحاء العاصمة بعد إطلاق ، فيما أفادت قنوات على تطبيق " " مرتبطة بالجيش الأوكراني برصد ما لا يقل عن 14 صاروخا خلال الموجات الثلاث الأولى من الهجوم.وقال كليتشكو إن فرق الطوارئ انتشرت في عدة مناطق من كييف، حيث تسبب حطام صاروخي في تحطم نوافذ وإلحاق أضرار بواجهة مستشفى للولادة.وأضاف أن شخصا قُتل في التابع للمستشفى، بينما لم تسجل إصابات داخله.كما تضرر منزل في منطقة أخرى، وسط مخاوف من وجود أشخاص تحت الأنقاض، فيما أفادت وسائل إعلام محلية باندلاع حرائق في مناطق عدة من العاصمة.وبدأ الهجوم بعد وقت قصير من الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي، بعد يوم شهد إطلاق صفارات الإنذار في كييف 11 مرة.