هجمات باكستانية على 10 مواقع في أفغانستان

أعلنت باكستان في وقت مبكر من صباح اليوم
الخميس أنها شنت غارات جوية على 10 مواقع في أفغانستان
، قالت إنها استُخدمت لإطلاق هجمات بطائرات مسيرة ضد باكستان في اليوم السابق، في تصعيد حاد بين البلدين الجارين يهدد جهود الوساطة التي تبذلها قوى إقليمية.
وجاء إعلان وزير الإعلام عطاء الله
تارار في منشور على منصة "إكس"، بعدما قال مسؤولون إن قوات حركة طالبان الأفغانية
أطلقت ثماني طائرات مسيرة وقصفت مواقع حدودية باكستانية، عقب إحباط القوات الباكستانية ما وصفته بمحاولة تسلل عبر الحدود نفذها مسلحون.
وقال البيان إن الضربات كانت متعمدة ودقيقة ومدروسة ومتناسبة، واقتصرت تماماً على أهداف عسكرية محددة ترتبط ارتباطاً مباشراً بمحاولات شن هجمات ضد باكستان.
وشدد على أن باكستان لن تقبل ولن تتسامح مع أي هجمات تُشن انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، سواء كانت من جانب جماعات إرهابية أو من جانب نظام طالبان
الأفغاني نفسه؛ وسيُقابل أي انتهاك لسيادة باكستان برد فوري وحاسم.
كما أكد البيان أن "التهديدات أو الإنكار أو محاولات التنصل من المسؤولية من جانب طالبان الأفغانية لن تغير الحقائق، ولن تنتقص من حق باكستان الأصيل في الدفاع عن أراضيها وشعبها وأمنها القومي".